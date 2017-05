Nadal y Djokovic jugarían en teóricas semifinales de Roland Garros

En la otra parte del cuadro, los teóricos semifinalistas, de acuerdo con su clasificación ATP, serían el número 1 mundial Andy Murray y el suizo Stan Wawrinka (N.3).

No participa en el torneo el suizo Roger Federer, campeón del Abierto de Australia, que renunció a jugar en París para preparar Wimbledon (3-16 julio).

En la primera ronda, Nadal comenzará ante el francés Benoit Paire, Murray lo hará frente al ruso Andrey Kuznetsov y Djokovic se verá las caras con el español Marcel Granollers.

"Tiene mucho talento, sirve bien, es un adversario peligroso. Hará falta que juegue a mi mejor nivel", dijo Nadal sobre su rival.

Líderes de la nueva generación, el alemán Alexander Zverev abre el fuego ante el veterano español Fernando Verdasco, de 33 años, mientras que el austriaco Dominic Thiem lo hace frente al australiano Bernard Tomic, en dos partidos trampa.

Murray en baja forma

Murray, que todavía no ha recuperado el pico de forma que le llevó a lograr el número 1 mundial en 2016, llega a París tras caer en las primeras rondas de los torneos precedentes. Además ha estado enfermo en los últimos días. En octavos podría jugar con el japonés Kei Nishikori.

"Me entrené algunos días en Londres. Llovía y hacía mucho frío, pero quería entrenarme duro. Puede ser que allí me enfermara. Pero ahora estoy mejor, hoy entrené y me sentí bien", dijo este viernes.

Djokovic, que inicia en París su relación con su nuevo entrenador, el legendario André Agassi, podría cruzarse con Thiem, al que ganó con autoridad en las semifinales de Roma, aunque está considerado uno de los mejores jugadores actuales en tierra -eliminó a Nadal en cuartos en la capital italiana-.

"Es un placer volver, tengo fantásticos recuerdos del año pasado. Alcancé la final tres veces y a la cuarta gané, me hace sentir muy orgulloso", dijo Djokovic, 'padrino' el sorteo junto a Garbiñe Muguruza, la vigente campeona en categoría femenina.

Nadal, que acumula entrenamientos de alto nivel en la Philippe Chatrier en los calurosos días previos, podría encontrarse en cuartos con el sacador canadiense Milos Raonic.

Además el argentino Juan Martín del Potro, que había puesto en duda su participación por problemas en la espalda, finalmente regresará a París tras cinco años de ausencia y jugará en primera ronda frente a un tenista procedente de la clasificación.

El uruguayo Pablo Cuevas, el sudamericano con mejor ranking (23º), debutará en París también ante otro tenista procedente de la fase previa, así como el argentino Diego Schwartzman.

Muguruza arranca ante Schiavone

En el cuadro femenino, la vigente campeona Muguruza debutará ante la italiana Francesca Schiavone. En octavos de final podría jugar con la francesa Kristina Mladenovic, una de las tenistas en mejor forma en esta primera parte de la temporada -finalista en la tierra batida de Stuttgart y Madrid-.

"Estoy muy contenta de regresar. Me preparé de la mejor manera. Tenía el trofeo en casa y ahora lo traigo. París es un sitio muy emocionante para mí", señaló la española.

Las teóricas semifinales enfrentarían a la número 1 mundial, la alemana Angelique Kerber, con Muguruza y a la checa Karolina Pliskova con la rumana Simona Halep.

Además la campeona olímpica, la puertorriqueña Mónica Puig, tendrá un debut complicado ante la italiana Roberta Vinci, mientras que la española Carla Suárez jugará ante la griega Maria Sakkari.