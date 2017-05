Nadal y Del Potro avanzan a octavos en Roma

En cambio, el uruguayo Pablo Cuevas cayó eliminado tras perder ante el austriaco Dominic Thiem, uno de los jugadores más en forma en la temporada de tierra batida, por 7-6 (7/4) y 6-4.

Antes, Almagro, que tuvo problemas en la rodilla izquierda, se retiró cuando Nadal ganaba 3-0 en la primera manga.

Nadal, siete veces ganador en Roma y reciente campeón en Montecarlo, Barcelona y Madrid, jugará en octavos ante el vencedor del duelo entre el estadounidense Jack Sock y el checo Jiri Vesely.

"Es difícil decir lo que pasó, debemos esperar. Ha sentido algo en la rodilla, pero ni los doctores sabían", declaró Nadal sobre la lesión de Almagro.

Tres días después de ganar la final de Madrid ante el austriaco Dominic Thiem, Nadal afronta el Torneo de Roma, último preparatorio de Roland Garros, su gran objetivo del año, donde buscará su décima victoria.

"Estoy contento de casi todo. He ganado muchos partidos. Siempre hay cosas a mejorar, pero no es el momento de decir que algo no va", declaró el español.

"Entrené bien, fuerte, durante un mes y medio porque no había estado lesionado. Eso es todo. Si tu cuerpo no te lo permite, todo es más complicado", dijo Nadal sobre el secreto de su excelente forma en 2017.

En otro partido del día, el argentino Del Potro derrotó al británico Kule Edmund por 7-5 y 6-4.