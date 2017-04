Nadal se va satisfecho pese a quinto fracaso en final de Miami

"Creo que he tenido un buen torneo, llegar a la final de un Masters no es cualquier cosa", aclaró Nadal en conferencia después del partido.

El mallorquín, que se quedó con las ganas de lograr su título 70, añadió que "a ahora a prepararme para los torneos de arcilla, donde me siento más cómodo".

"He tenido un año muy bueno, con una final en Australia en enero (Gran Slam) y ahora aquí en Miami. No me puedo quejar", agregó el mallorquín.

'Rafa' aparecerá este lunes en el quinto puesto del escalafón mundial, mientras que Federer será el cuarto.

"Lo que me interesa es estar saludable y evitar las lesiones, sobre todo de muñeca, rodilla y tobillo, las más comunes entre nosotros", subrayó Nadal.

El español señaló que este año ha mantenido un nivel de primera línea, ya que tuvo otra final en Acapulco, en al que cayó ante el estadounidense Sam Querrey.

"Creo que he consolidado mucho mi nivel este año, donde pude ganar en Australia, Acapulco y ahora aquí en Miami, pues llegar a una final siempre te da la posibilidad de poder ganar", agregó.

Por su parte, Federer se agenció su tercer título en Miami, luego de conquistar los de 2005 y 2006.

El 'Expreso Suizo' se sobrepuso al agotamiento por el calor reinante en la cancha y a los siete tie-breaks que ha tenido que jugar en los partidos anteriores.

"No tengo 24 años, así que las cosas han cambiado en gran manera y probablemente no voy a jugar ningún evento de corte de tierra batida excepto el francés (Roland Grarros)", señaló Federer.

El suizo añadió que "eso es lo que se va a ver, necesito descansar, mi cuerpo necesita sanación, también necesito tiempo para prepararme, probablemente se me verá nuevo en Francia".