Novak Djokovic renuncia a jugar el Masters 1000 de Miami

"Pido perdón a mis seguidores y a la gente que compró entradas para verme jugar en vivo en el @MiamiOpen. Lamentablemente estoy lesionado y no podré jugar el torneo", dijo el serbio, segundo del ránking mundial, en Twitter.

I apologize to my fans and ppl who purchased tickets to watch me play live at @MiamiOpen. Sadly, I'm injured and won't be able to compete.