Pacquiao se ofrece a boxear con McGregor, peleador de la UFC

McGregor y el también púgil Floyd Mayweather, intentaron realizar un combate pero no llegaron a un acuerdo.

El astro filipino pelearía con McGregor pero con sus condiciones.

"Si McGregor quiere pelear conmigo en boxeo, ¿por qué no? Pero no puede ser en artes marciales mixtas. Es demasiado diferente al boxeo", sostuvo un portavoz que citó a Pacquiao. "La pelea puede ser en 140 libras. Mi peso normal cuando no estoy entrenando es apenas 141 o 142 libras", dijo el filipino.

Pacquiao tiene programado defender su corona wélter de la Organización Mundial de Boxeo el próximo 23 de abril ante Jeff Horn en Brisbane, Australia.

Mayweather había ofrecido una bolsa de $15 millones a McGregor y algo más de lo que se recaudara en PPV, sin embargo el luchador solicitó una bolsa mayor.