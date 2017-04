Pacquiao quiere demostrar que puede compaginar boxeo y política

"Quiero defender mi corona y probar que todavía estoy en el boxeo, pese a mis ambiciones como senador", contó Pacquiao a los periodistas en una visita a Australia para promover la pelea.

"Todavía no estoy acabado en el boxeo", subrayó el filipino, de 38 años.

Pacquiao logró su primer titulo en la categoría de mosca (50 kg) dos semanas antes de su 20 aniversario en diciembre de 1998, dando comienzo a una dilatada carrera en la que se proclamó campeón ocho veces.

"El boxeo es mi pasión. Empecé cuando era joven, es parte de mi vida. Depende de cómo te entrenes y te prepares tú mismo. Es cuestión de disciplina", aseguró el filipino.

"Pac-Man", de 38 años, reapareció el pasado 5 de noviembre, siete meses después de anunciar su retirada tras su derrota en el decepcionante "combate del siglo" contra Floyd Mayweather.

A falta de acuerdo para una revancha, se enfrentó y ganó al estadounidense de origen mexicano Jesse Vargas recuperando el título wélter de la OMB.

"No voy a predecir el combate, pero daré lo mejor para entretener a los aficionados", indicó Pacquiao.

El filipino ha logrado 59 victorias en 67 combates, mientras que Horn ha conseguido 16 triunfos y un nulo.

"No sé mucho sobre él (Horn), pero sé que es un luchador. Todavía no he visto sus combates pero voy ver sus tres últimos", concluyó Pacquiao.