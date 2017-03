Panamá mide fuerzas ante un Estados Unidos animado

Estados Unidos buscará demostrar este martes ante Panamá que su primera victoria en el hexagonal de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018 no fue un espejismo, frente a un rival en horas bajas para el que el duelo tiene aroma de revancha.

El partido entre canaleros y norteamericanos, por la cuarta fecha del hexagonal, se disputará en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña (02H00GMT del miércoles).

El conjunto de las barras y estrellas llega al encuentro eufórico, tras golear en casa 6-0 a Honduras, en lo que fue el regreso al banquillo del veterano seleccionador Bruce Arena.

El triunfo permitió a Estados Unidos subir del último al cuarto puesto de las eliminatorias de la Concacaf, que otorgan tres boletos directos para el Mundial y uno para un repechaje contra un equipo de Asia.

Después de tres jornadas disputadas, México encabeza la clasificación con siete puntos, seguido de Costa Rica con seis, Panamá con cuatro, mientras que Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Honduras cierran la tabla con tres unidades.

"Estoy de vuelta": Dempsey

Con un estelar Clint Dempsey, anotando tres goles tras regresar al seleccionado después de meses de reposo por una irregularidad cardíaca, y un talentoso juvenil Christian Pulisic, el equipo de Arena desplegó un juego vistoso, arrollador y efectivo contra Honduras.

El onceno de Tío Sam dio una imagen muy diferente a la ofrecida en las dos primeras jornadas, en las que perdió ambos partidos bajo la batuta del aleman Jürgen Klinsmann.

"No debemos confiarnos por la goleada, ya que el trabajo aún no está terminado. Ahora debemos sumar en Panamá también si no queremos rezagarnos", dijo Pulisic, jugador del Borussia Dormund, a la AFP.

Arena, quien convocó a última hora al mediocampista del Club Tijuana de México, Paul Arriola, no podrá contar con los defensas John Brooks y Michael Orozco, el volante con raíces argentinas Sebastian Lletget y el delantero Jordan Morris.

"Estoy de vuelta, todos estamos de vuelta" pero "este fue solo el inicio, ahora tenemos que seguir escalando en la tabla", dijo a la AFP Dempsey, quien si marca dos goles en Panamá alcanzará con 57 el récord anotador con la selección estadounidense del histótico Landon Donovan.

Panamá, con dudas

Para Panamá el partido llega en medio de dudas, tras encajar el viernes su primera derrota (1-0) ante Trinidad y Tobago, lo que ha disparado las alarmas de una afición que sueña con ver a su selección por primera vez en un Mundial.

Pese a momentos de buen fútbol, Panamá arrastra problemas de concentración en distintas fases del juego y de definición.

Los centroamericanos solo han anotado un gol en tres partidos, lo que ha desesperado y enfrentado con la prensa a su DT, el colombiano Hernán Darío Gómez.

"Esto todavía no ha acabado, esto apenas está empezando", dijo Gómez durante el entrenamiento en el estadio Maracaná de la capital panameña.

"En la tabla de posiciones estamos de terceros y lo que hay que tratar de hacer cuando termine esta serie el martes es quedar terceros. El hecho de esto es ir sumando y no dejarse bajar de la posición de donde estamos", continuó.

El "Bolillo" Gómez tiene prácticamente toda su plantilla a disposición, salvo al delantero Blas Pérez, segundo goleador histórico del conjunto panameño, que es baja por lesión.

El encuentro tiene además para los panameños aires de revancha, ya que Estados Unidos, sin nada en juego, ganó en territorio canalero en el pasado hexagonal para Brasil-2014.

Esa victoria estadounidense en el tiempo de descuento de la última jornada impidió a Panamá clasificarse para el repechaje final, circunstancia que fue aprovechada por México.

El encuentro será dirigido por el mexicano César Ramos, asistido en las bandas por sus compatriotas Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández.