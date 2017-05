Penedo: "Estoy viviendo un sueño" en Europa

"¿Estás seguro que me quieren en Europa?", explica Penedo sobre una conversación con su representante el pasado verano. El club en cuestión era el Dinamo Bucarest.

"Me sonó bien, un equipo histórico luchando por volver a ser un grande. Un lugar ideal para llevar mi firma. Pero cuando agarré el avión me vinieron a la mente historias de mis primeros años en Europa".

El panameño recordó sus etapas entre 2004 y 2006 en el Cagliari y Osasuna en las cuales no tuvo fortuna y que le hicieron regresar a América.

"Al llegar a Rumanía cuento con un currículum pero tengo que empezar de cero, un nuevo grupo, adaptarme a otra cultura... Sin embargo, pensé 'tengo experiencia, una mentalidad más abierta y soy más maduro. Esta vez no pasará lo mismo". Y no pasó. Jaime ha conseguido sacarse esa espinita con una gran temporada en la cual el Dinamo peleó hasta el final por un título que conquistó el modesto Viitorul Costanza del mítico Hagi. "Al principio me costó, aunque el equipo ha ido logrando los objetivos como clasificarse para la tercera ronda de la Europa League y para la final de la Copa de la Liga".

El Dinamo tuvo un mal inicio pero con la llegada de Cosmin Contra al banquillo y con Penedo afianzado en la portería los resultados llegaron. El próximo sábado disputará la final de la Copa de la Liga ante el ACS Poli Timisoara.

"Ojalá consiga el título, es una gran ilusión para cerrar un ciclo pendiente. Me lo estoy pasando como un niño chiquito en Rumanía, estoy viviendo un sueño. La afición me ha enamorado, es increíble el sentimiento que inyecta como si pertenecieses al club desde hace 10 años. Europa tiene algo diferente, es un continente futbolizado. Ahora ya me siento tranquilo, estoy feliz conmigo mismo".

A sus 35 años Jaime Penedo sigue exhibiendo su mejor nivel. Europa ha descubierto a tiempo a un portero que aún no ha dicho su última palabra.