Pizzi dice que el videoarbitraje afecta "a la emotividad" de los jugadores

El encuentro pudo quedar marcado por la última jugada antes del descanso, cuando Eduardo Vargas abrió el marcador para la Roja, pero el árbitro esloveno Damir Skomina, lo acabó anulando a instancias del asistente de video (VAR por sus siglas en inglés), después de que los jugadores y los hinchas sudamericanos llevaran casi un minuto festejando el tanto.

"Me parece que tenemos que darle un poco de margen porque estamos en fase de experimentación", comenzó diciendo el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Moscú.

"Pero sí, hay sensaciones inmediatas y que tienen que ver con la parte emotiva que rodea al fútbol y para revertir eso hará falta que pase algo de tiempo y que nos acostumbremos" a la tecnología.

"La desazón y la parte emotiva que genera este tipo de situaciones es a lo que aún no estamos acostumbrados. Es como si nos hubiesen empatado en la última jugada del primer tiempo", lamentó.

"Está claro que la ayuda tecnológica va a reflejar mayor justicia, pero esperemos a ver cómo va; hoy como punto negativo tengo que manifestar la parte emotiva, una decisión que puede incidir en la emotividad de los jugadores", añadió.

Pizzi reconoció que esa jugada, que provocó que los chilenos se marchasen indignados al descanso, "pudo haber incidido en nuestro bajón de rendimiento en el inicio de la segunda parte".

"Hay que tener paciencia y ser comprensivos", concluyó.

- Paciencia y comprensión -

El centrocampista Arturo Vidal también señaló que "hay que acostumbrarse y va a ser para todos igual", pero admitió que "en la cancha estás al mil por cien y no entiendes" que el árbitro cambie de decisión.

El seleccionador camerunés Hugo Broos señaló por su parte que "se necesitará un poco de tiempo" para asimilar la regla y que el cambio de las decisiones arbitrales "no es agradable para los jugadores".

"Personalmente, primero he sentido la decepción por el gol encajado, después ves que el árbitro pide el video y estás esperanzado en que cambie de decisión y después, cuando eso ocurre, pasas a estar eufórico", explicó.

No obstante, Broos recordó que la repetición de la jugada "demostró que no era gol con lo cual no había discusión".