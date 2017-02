Rangers tejanos en investigación de desapareción de camiseta de Tom Brady

El suceso ocurrió ayer, domingo, por la noche, en el vestuario que los Patriots ocuparon en el NRG Stadium de Houston, tras concluir el partido del Super Bowl LI, ganado en la prórroga por el equipo de Nueva Inglaterra a los Falcons de Atlanta (34-28) con una remontada histórica de 25 puntos, en la que Brady fue el Jugador Más Valioso (MVP).

"En Texas existe un gran valor y respeto por la hospitalidad y el fútbol. La camiseta de Tom Brady es de un inmenso valor histórico, considera como el coleccionable número uno dentro de la NFL, dado que algún día ira al Salón de la Fama", destacó Patrick en el comunicado.

Patrick dijo que era muy importante que la historia no refleje que la camiseta con la que Brady logró su quinto título de Super Bowl, el que más de todos los tiempos en la NFL, que la misma fue robada en Texas.

"He llamado al coronel Steve McCraw para solicitarle que los Rangers de Texas trabajen en el caso con el Departamento de Polícia de Houston.

Patrick, un excomentarista de radio, que se definió seguidor de los Texans de Houston y Cowboys de Dallas, dijo que la gran celebración deportiva de la pasada noche en el NRG Stadium con el histórico Super Bowl había sido un gran triunfo para todo el estado y no iba a permitir que nada lo empañase.

"Cualquiera que se quedase con la camiseta podría entregarla. Los Rangers de Texas ya están en camino", advirtió el vicegobernador republicano.

La casa de subastas Ken Goldin of Goldin Auctions, con base en Nueva Jersey, le dijo al periódico New York Post que la camiseta de Brady podría tener ya un valor de medio millón de dólares o ninguno si en un corto espacio de tiempo no es encontrada y autentificada como la que vistió Brady durante el partido.

"Si tuviese que darle un consejo legal a quien pueda tenerla, le diría que contrate a un abogado, se la entregue, ver si puede conseguir algún tipo de recompensa y ser feliz con eso", declaró Goldin al periódico neoyorquino.

Goldin recordó que ahora no puede ser vendida públicamente porque todo el mundo ya sabe que ha sido robada.

Por su parte, Brady durante la rueda de prensa que ofreció hoy por la mañana como ganador el premio de Jugador Más Valioso (MVP), calificó de "desafortunado" lo sucedido con la camiseta.

"La puse en la bolsa y me salí del vestuario y cuando volví ya no estaba", explicó Brady. "Es algo desafortunado porque era un recuerdo especial".

Luego pidió que se aparece algo en eBay u otro sitio de internet, que se lo hagan saber para ver si al final puede recuperar la camiseta.

Brady no quiso decir si tenía la intención de regalarle la camiseta a su madre, Galynn, que ha estado muy enferma, aunque la pasada noche pudo asistir al partido, pero si reconoció que era algo especial para guardar, lo mismo que el quinto anillo, que también lo hará feliz cuando lo reciba.