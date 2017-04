"Nadie discute la grandeza del Real Madrid", dice Zidane tras palabras de Piqué

"Jamás trabajaría para el Real Madrid. Del Real Madrid no me gustan los valores, los jugadores que hay vistiendo la camiseta del Real Madrid sí los aprecio y los considero amigos. El tema del Madrid es que no me gusta ver por ejemplo en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos en este país", afirmó Piqué el miércoles tras el triunfo 2-0 de España ante Francia.

"Entiendo vuestra preocupación. Pero yo estoy aquí para otras cosas. Yo pienso en el partido de mañana. El Madrid es un club muy serio y muy grande. Nada más. Sólo pienso, únicamente, en el partido", dijo este sábado Zidane.

"Nadie discute la grandeza del Real Madrid", añadió el técnico, que afronta un 'maratón' de 9 partidos en 28 días.

"Siempre habrá jugadores que jueguen más y otros que jueguen menos. Lo importante es el día a día, el trabajo cotidiano. Es lo que más valoro. Sabemos que tenemos la recta final de la temporada. Todo se va a decidir de aquí al final y aceptamos todos los retos que tenemos", explicó.

El Real Madrid, líder del campeonato español con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona -y un partido menos-, juega el domingo contra el Alavés en el Santiago Bernabéu, en la 29ª jornada.

"Ramos va a descansar. Es una decisión mía. Ha jugado mucho. Los jugadores son importantes y mañana le toca descansar. No te puedo decir nada más. Decisión mía y ya está", dijo 'Zizou' sobre el capitán.

En la defensa contará con el regreso del francés Raphael Varane.