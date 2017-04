"Reviví una pesadilla", dice Luis Enrique

"Reviví una pesadilla. Hoy me cuesta más creer en la remontada. Da igual que considere o no justo el resultado y la primera parte ha sido nefasta. Fue como la tercera parte del PSG-Barça, lo cual es una cosa grave, muy grave. Hemos encajado el tercer gol en un córner", analizó Luis Enrique tras el partido.

El entrenador se refería a la eliminatoria de octavos, cuando el París SG ganó 4-0 en la ida y el Barcelona remontó 6-1 en la vuelta.

La Juventus arrolló al Barcelona gracias a la soberbia actuación del argentino Paulo Dybala, autor de un doblete. Giorgio Chiellini, a la salida de un córner, completó la victoria.

"Sensación lamentable como entrenador y difícil de explicar. Nuestro posicionamiento ha sido nefasto, no he sabido transmitírselo bien, me hago responsable al 101%. En la segunda parte hemos mejorado en el posicionamiento, pero también el rival ha pensado en dejarnos el balón", continuó el técnico.

"Hemos generado ocasiones claras, opero en días como este de pesadilla no tuvimos la chispa para meternos en la eliminatoria. Ahora no tengo ni ganas de pensar, pero mañana será momento de levantarse de nuevo y pensar que tenemos que hacer tres goles para empatar una eliminatoria y cuatro para ganarla", añadió.