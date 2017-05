"La Roca" De Gracia ve imposible una derrota ante "El Búfalo" Sánchez

"No veo posible que Sánchez me gane, estoy trabajando fuerte para este combate, ya se ha hablado mucho, no veo como me pueda derrotar, no tienen posibilidades", señaló el chiricano De Gracia en la última conferencia de la cartelera denominada "Guerra Civil".

Sánchez por su parte explicó que su rival tiene mucha confianza.

"Se nota confiado, pero ya le dije que no ha enfrentado a nadie, el día de la pelea deberá demostrar lo que tiene", dijo Sánchez, previo al cotejo pactado a 10 vueltas y 126 libras.

En el choque coestelar, el exretador mundialista Irving "El Relámpago" Berry se mide a Eliecer Lanzas en 8 asaltos en la 130 libras.

El prospecto panameño Jaime Arboleda intercambiará golpes ante el nicaraguense Jorge Méndez.

Otros siete interesantes pleitos completan la cartelera de este jueves.