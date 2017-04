Rod Carew recibió corazón de exjugador de los Ravens de la NFL

Un artículo titulado "Heart of a Raven", que fue publicado en el sitio web del equipo de la NFL, reveló la historia este viernes.

Reuland murió el 12 de diciembre a la edad de 29 años después de experimentar un aneurisma cerebral.

Su corazón le fue donado al ex ´grandesliga´ Carew, que estaba en la parte superior de la lista de donantes después de las complicaciones que amenazaron su vida tras un ataque al corazón.

Carew conoció a la madre del donante tres meses después de recibir el corazón de Reuland, quien jugó cuatro partidos para los Ravens la temporada pasada.

Mary Reuland saludó a Carew con un abrazo y dijo: "Ahora eres parte de nuestra familia." "Para siempre", respondió Carew, según el sitio web de los Ravens.

"Yo me encargaré de eso (la unión familiar) porque me han dado una segunda oportunidad, y Dios sabe cómo me siento y lo que voy a hacer por él", añadió Carew.

Carew, de 71 años, sufrió un ataque al corazón mientras jugaba golf en Corona, California, el 20 de septiembre de 2015.

Se sometió a seis horas de cirugía y estuvo a punto de morir. También se sometió a un procedimiento para eliminar los coágulos de sangre en su cerebro y tenía un dispositivo conectado para ayudar a su corazón en la circulación de sangre porque ya no funcionaba plenamente.

El panameño también tuvo un trasplante de riñón.

Carew comenzó la campaña 'Heart of 29-29', que fue el número de su camiseta durante su destacada carrera con los Mellizos de Minnesota y Angelinos, para llamar la atención sobre las enfermedades cardíacas y ayudar con la prevención.

Carew, 18 veces All-Star, pasó 12 temporadas con los Mellizos y siete con los Angelinos durante una carrera que terminó en 1985.

Ganó siete títulos de bateo en la Liga Americana y fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso) de AL en 1977 cuando bateó un elevado .388 de promedio para los Mellizos.

El canalero terminó su carrera con 3.053 hits y un promedio de bateo de .328 de ´average´. Entró al Salón de la Fama en 1991.