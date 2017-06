Rossi, apto para disputar el Gran Premio de Italia

"Valentino Rossi está apto para participar en el Gran Premio de Italia este fin de semana", aseguró Yamaha.

El nonuple campeón del mundo pasó un examen médico este jueves en el circuito de Mugello, que dio un resultado positivo.

"Me siento bastante bien. Puedo moverme sin mucho dolor, soy bastante optimista. Es obvio que no estoy al 100%, todavía me duele, pero estamos nada más a jueves. Esperamos que mi estado mejore todavía de aquí al domingo", afirmó Rossi en una conferencia de prensa.

La participación del plusmarquista de victorias en el circuito italiano (siete) era dudosa debido a un traumatismo torácico y abdominal contraído tras una caída en un entrenamiento de motocross la semana pasada.

"Después de un salto, terminó fuera de la pista, en un terreno no preparado. La moto se detuvo y caí hacia delante", relató.

Rossi fue hospitalizado 24 horas, unos días después de otra caída, en el Gran Premio de Francia.