Selección Nacional se completa en El Salvador

Los jugadores del plano local más los legionarios que arribaron al país, junto al cuerpo técnico y delegados, viajarán este sábado al mediodía a San Salvador, ciudad donde se concentrará el equipo previo al partido del 8 de junio en San José ante el onceno costarricense.

El resto de los legionarios viajará a la capital salvadoreña donde se unirán a sus compañeros.

El equipo estará completo el día lunes.

En este sentido, Aníbal Godoy y Gabriel Torres serán los primeros jugadores que militan fuera del país en arribar a San Salvador el día 3 de junio a las 19:30 y 22:15 horas, respectivamente.

Llegadas

A continuación el itinerario de llegadas de los legionarios a San Salvador:

Jugador - Club (País) - Fecha y hora de llegadaAníbal Godoy - San José Earthquakes (USA) - 3 de junio, 19:30 horasGabriel Torres - Lausanne Sport (SUI) - 3 de junio, 22:15 horasArmando Cooper - Toronto FC (CAN) - 4 de junio, 11:21 horasAlberto Quintero - Universitario (PER) - 4 de junio, 13:32 horasLuis Tejada - Universitario (PER) - 4 de junio, 13:32 horasMiguel Camargo - New York City (USA) - 4 de junio, 13:35 horasMichael Amir Murillo - New York Red Bulls (USA) - 4 de junio, 13:38 horasAbdiel Arroyo - Danubio (URU) - 4 de junio, 22:15 horasGabriel Gómez - Atl. Bucaramanga (COL) - 5 de junio, 07:00 horasAdolfo Machado - Houston Dynamo (USA) - 5 de junio, 17:11 horasRomán Torres - Seattle Sounders (USA) - 5 de junio, 17:11 horas

Concentración

La delegación panameña que viajará el sábado a San Salvador se concentrará el viernes por la noche en el hotel Crowne Plaza Aeropuerto.