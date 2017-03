Los jugadores divididos por invitación a Sharapova en los torneos

Relacionados El Torneo de Roma invita a Maria Sharapova

"Esto es, en general, una situación extraña", dijo la alemana Angelique Kerber sobre la decisión del torneo WTA de Stuttgart de emitir un comodín a Sharapova, que jugará su primer partido desde el 26 de abril en el Abierto de Australia de 2016.

La rusa fue suspendida tras dar positivo al dopaje con meldonium.

"No sé qué decir sobre esto porque es un poco extraño para los otros jugadores que alguien pueda llegar a un torneo el miércoles y jugar ese mismo día", agregó Kerber, que debería regresar al número uno en el mundo después de que Serena Williams se retiró del torneo en el desierto de California.

"Este es un torneo alemán", dijo Kerber, actual campeona de Stuttgart, quien indicó que había un montón de jugadoras alemanas que podrían beneficiarse de un comodín.

Sharapova, sin ninguna clasificación mundial para ganar acceso directo a los torneos después de su prohibición, también ha recibido invitaciones de 'wild cards' para jugar en Roma y Madrid.

Igualmente, se reunirá con la Federación Francesa de Tenis para defender su caso por un wild card en Roland Garros, segundo de los cuatro Gran Slam de la temporada, y del que es dos veces campeona.

Empero, funcionarios de la federación han expresado reservas sobre la emisión de un comodín a alguien condenada por un delito de dopaje.

El número ocho del mundo, el francés Jo-Wilfried Tsonga, dijo que no creía que Sharpova, cinco veces ganadora de Gran Slam, debía obtener un comodín en el Abierto de Francia.

"No debería ser", dijo. "Es como si le das un dulce a un niño que hizo algo malo, va a hacerlo de nuevo, y envía un mensaje equivocado".

El número uno de los hombres, Andy Murray, reveló al diario The Times la semana pasada que él creía que un jugador "debería poder regresar" de una prohibición de drogas.

Cuando se le preguntó acerca de ello de nuevo en Indian Wells, Murray reconoció que la logística de acomodar a una estrella de la magnitud de Sharapova podría ser difícil para los torneos de nivel inferior, pero ella tendría que jugar para reconstruir su ranking.

"Los torneos están dentro de sus derechos de dar un comodín, no hay nada que diga que no pueden", dijo Murray. "No hay una regla en el lugar, por lo que los torneos van a hacer lo que ellos piensan que es mejor para su evento, pero ¿debería obtener un comodín en cada evento cuando regrese? No estoy seguro de eso. Debe ser analizado".

Complicada pregunta

La rumana Simona Halep cree que los logros de Sharapova justifican los comodines.

"Ella fue número uno en el mundo y ganó títulos de Gran Slam", dijo Halep. "Pero incluso, sin wild cards podría volver fácilmente".

"Su regreso es bueno para el tenis, está impaciente, quiere jugar y ganar", añadió Halep.

Pero un tweeter de la WTA, que más tarde fue borrado, indicaba que los jugadores y compañeros de circuito de Sharapova estaban esperando con impaciencia su regreso, atrajo una respuesta aguda de la jugadora francesa Alize Cornet.

"@WTA perdón ... ??", twiteó Cornet, que más tarde también borró su mensaje, pero es una señal quizás de la división dentro de la WTA.

"La cuestión de los comodines es complicada, me alegro de no estar a cargo de su atribución", dijo la veterana rusa Svetlana Kuznetsova.

"Le he apoyado porque no creo que esto sea realmente tan serio", dijo Kuznetsova sobre Sharapova, cuya prohibición de dos años fue reducida a 15 meses por el Tribunal Arbitral del Deporte.