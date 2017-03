Simeone no descarta que Griezmann se pueda ir del Atlético

Simeone recordó que la pasada temporada, Griezmann le dijo que se quedó porque él mismo decidió seguir en el Atlético, pero "de ahora en adelante no sé lo que puede pasar", dijo Simeone en una entrevista que publica este jueves el diario AS.

Preguntado si hay riesgo de que el jugador se pueda ir, Simeone no dudó en afirmar "sí, porque hay una cláusula de rescisión. No hay una seguridad".

"Y jamás me permetiría exigirle que se quedara", añadió el técnico rojiblanco, recordando que tampoco lo hizo con jugadores como Diego Costa o Radamel Falcao.

"Pero está claro que siempre que se quede, el equipo y el club van a seguir creciendo", dijo, añadiendo que es "el jugador que más rápido interpreta las lecturas de ataque del equipo".

Respecto a él mismo reiteró que se va a quedar porque "si me hubiera querido ir a otro equipo habría tenido 35 millones de razones".

"Y no me fui porque no quise. Porque no quiero. Porque todavía me siento identificado con lo que hago, con el club, porque todavía le tengo un apego enorme al equipo", afirmó.

"El club está en el mejor momento. El Atlético va a mucho más. Si me hubiera ido cinco años atrás, bueno. ¿Pero ahora? El Atlético tiene estadio nuevo, seguro que mejores presupuestos en el futuro", añadió.

"Si Dios nos ayuda entraremos otra vez en Champions para seguir mejorando", afirmó el técnico, cuyo equipo marcha en la cuarta posición liguera, que da acceso a la ronda previa de la competición continental.

Simeone justificó la decisión de rebajar la duración de su contrato con el equipo de 2020 a 2018 porque "era lo mejor para mí y para la entidad", negando que fuese por un deseo de irse.

"Y esa reducción no quita que el año que viene, cuando arranque la temporada, nos podamos volver a sentar, y (el presidente) Enrique (Cerezo) o (el consejero delegado) Miguel Ángel (Gil) me puedan decir: 'Estás trabajando muy bien, bla, bla, bla, ¿quieres renovar un año más si te sientes con la capacidad y energía para aguantar todas las situaciones", explicó.