Stump: “Yo no tengo totalmente la culpa de esto”

Pregunta. ¿Cómo encaja la derrota el equipo?Respuesta. Todas las derrotas duelen, estamos buscando jugadores donde no hay. El primer equipo de reserva es la sub 20, yo estoy jugando con el segundo y el profe Blanco está jugando con el tercero, a los dos nos está yendo mal. No teníamos una plantilla amplia pero sí era buena, las lesiones nos han costado mucho, las de Yau y Zúñiga nos han pesado porque es muy difícil reemplazar velocidad. Jiménez está haciendo un gran trabajo pero no era el delantero titular con el que empezamos la temporada. Además, la baja de Michael Murillo a última hora se suma a todas las otras que tenemos.La ausencia de Carlos Rodríguez por banda izquierda duele porque Nilson Espinosa no es lo mismo, el jugador trata pero lastimosamente cada futbolista tiene su nivel, es la realidad.Cada día venimos a trabajar fuerte, practicas planificadas, el grupo lo sabe y me dan el apoyo. Si Ávila mete la que tuvo nos hubiéramos ido al descanso con la victoria y si Valle mete la del empate, muchas cosas pudieron haber pasado.P. ¿Qué se le dice a la fanaticada?R. La fanaticada tiene derecho a estar molesta porque pagan su boleto pero lastimosamente no son los que sacan de su bolsillo cada quincena, los directivos sí, pero yo entiendo a los dirigentes, llega un punto en el que no hay para traer más jugadores. Claro, mi nombre está en juego, sabía lo que tenía y yo acepté este reto, las cosas no están saliendo y los directivos saben cómo son las cosas. La falta de los jugadores de la Sub20 nos pesa, son jugadores probados en la LPF y se contaba con ellos para el torneo pero nos harán falta casi toda la primera vuelta.P. ¿Piensa en renunciar?R. Yo no renuncio, nunca voy a colgar los guantes porque esto es algo que me apasiona. Yo no tengo totalmente la culpa de esto, todos tenemos un poco. La directiva y los jugadores me apoyan, si el día de mañana tengo que irme le deseo suerte al que tenga que venir porque sé que cuando se recuperen los lesionados y regresen los jugadores de la sub20 los buenos resultados empezarán a llegar. Si me puedo quedar en la institución apoyando lo haré, soy una persona que forma jugadores y vivo para fútbol, tengo 24 años trabajando por nuestro deporte y el país.P. ¿Ha pensado en un cambio de sistema para favorecer a la plantilla que tiene?R. El cambio de esquema lo intenté contra Sporting y no salió. Hoy vi una mejoría, Caio Milan se ve cansado por la cantidad de juegos y entró Serrano, un jugador muy joven que lo hizo muy bien.P. ¿Qué le dice la directiva?R. Ellos me apoyan y no me han puesto una fecha límite. Ellos ven el entreno y el entusiasmo con el que uno trabaja pero claro que duele. Si ellos necesitan un cambio para un nuevo ánimo yo estoy a su disposición.P. Hay cuatro grandes en Panamá, uno de ellos es el San Francisco y hoy en día no parece así, ¿Qué opinión le merece esto?R. Si me dicen que hoy Plaza fue algo impresionante creo que más fue el Sanfran, tomando en cuenta que no teníamos disponible todo lo que tenemos para mostrar. Pensé que iban a ser más, había venido con un poco más de temor y no terminaron mostrando lo que pensaba. Árabe va a recuperar el rumbo porque es un equipo grande, Plaza recibe pocos goles y siempre va a estar en la pelea, Tauro tiene ‘los caballos’, con eso se gana, y hay que ver quién será la sorpresa del torneo.P. ¿Qué pasa con Pablo Pérez que no va ni a la banca?R. Tiene cuatro kilos de sobrepeso. Si lo pongo a él en vez de a Serrano no puede apretar ni marcar como lo hace el juvenil. Yo le digo que tiene que bajar pero yo no estoy para entrar en guerra con un jugador.P. ¿Cómo se levanta el ánimo de este equipo?R. El ánimo sí está tocado pero los veteranos saben por qué, ellos no son tontos, ven alrededor cuando tengo que hacer un cambio y veo a la banca, ¿Qué miró? Ellos lo saben.