Sub-20 de Panamá parte este jueves a Colombia

La selección de Panamá sub-20 que participará de un campamento de entrenamiento en Medellín, Colombia entre el 2 y el 12 de febrero próximo, como parte de su acondicionamiento de cara al campeonato premundial de Concacaf.

La Federación Panameña de Fútbol dio a conocer los 18 jugadores convocados para esta gira preparatoria, donde el seleccionado nacional afrontará cuatro partidos amistosos, contra las categorías reservas de los siguientes clubes:

Deportivo Independiente Medellín (10:00 a.m.)

Envigado FC (9:00 a.m.)

Leones FC (Horario por confirmar)

Atlético Nacional (9:00 a.m.).

Los partidos serán los días 4, 6, 8 y 10 de febrero respectivamente. Aún está por definirse los estadios.

El equipo entrenará desde este sábado hasta el jueves en el Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia (8:00 a.m. a 10:00 a.m.). Posterior a la última sesión, que será el día 2 de febrero de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., el conjunto partirá al Aeropuerto Internacional de Tocumen rumbo a Medellín a las 12:07 p.m.