Tensión en encuentro cara a cara de 'Canelo' y Chávez Jr.

Quedan muy pocos días para que se concrete una de las peleas de boxeo más esperadas en los últimos tiempos: Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán este sábado 6 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas. No obstante, su rivalidad ya está latente y lo demostraron en un encuentro cara a cara que tuvo críticas cruzadas, reclamos y una apuesta millonaria.

Con el presentador Max Kellerman como moderador, HBO Latino reunió a ambos peleadores mexicanos para que dialoguen frente a frente, sin filtro. Tanto Canelo como Chávez Jr. aprovecharon el encuentro para quitarle méritos al otro, hacer acusaciones sobre hechos pasados y, sobre el final, generar un clima de máxima tensión con un desafío que involucra a la bolsa económica de ambos.

"Él [Chávez Jr.] nunca representó a México, nunca fue un digno representante de México. Estaba en el camino a serlo, pero llegó un punto que no le dio para más y simplemente no lo fue. Yo peleo con los mejores. Él dejó en vergüenza a su país, con lo que hizo con su carrera. Puso en duda al boxeo como deporte. No puedo respetarlo", disparó Canelo Álvarez (48-1-1), de 26 años.

A lo que Chávez Jr. (50-2-1), de 31 años, respondió: "Tú nunca has peleado con un boxeador como yo. No vengo a pelear otra pelea para el Canelo. No se puede predecir un nocaut, pero creo que puedo hacerlo."

Al final del encuentro, luego de que Canelo le recriminó a Chávez Jr. que no quiso hacer la pelea antes y que gracias a él se subirán al cuadrilátero este fin de semana, apostaron su bolsa.

Texto: infobae.com