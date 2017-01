"Terry" Arenas con lesión y peligra combate ante "La Roca" De Gracia

Arenas, quien tiene programado realizar el choque estelar de la cartelera "Alto Impacto" ante De Gracia, señaló que el dedo índice de su mano izquierda se encuentra inflamado por una picadura, situación que le ha impedido realizar entrenamientos durante al menos seis días.

"Me encuentro con el médico evaluando mi dedo, estaba en la playa el sábado y me picó algo. Por eso no he podido entrenar", señaló a TVMAX el propio boxeador.

Rogelio Espiño, promotor de la cartelera, explicó que espera los diagnósticos del médico que atiende al púgil para determinar si cancela o pospone el combate.

"Si el sufrió ese inconveniente debió comunicarlo desde hace rato y no debió esperar tanto tiempo. Esperaremos a lo que diga el doctor para saber si posponemos o cancelamos la cartelera... Es una falta de profesionalismo por parte de él (Arenas)", señaló Espiño.