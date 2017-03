Valverde sella el triunfo en Vuelta a Cataluña con triunfo en etapa final

El ciclista español, de 36 años y ganador de esta prueba en 2009, concluyó así una semana perfecta, con tres victorias parciales y el triunfo en la general final.

El corredor del Movistar se impuso en la cima de Montjuïc, el corredor del Movistar se impuso al colombiano Jarlinson Pantano (Trek) y al francés Arthur Vichot (FDJ), tras invertir 3h 08:50. en recorrer los 138,7 km de la etapa.

El podio final de la prueba se completó con los españoles Alberto Contador (Trek), que se quedó a 1:03, y Marc Soler (Movistar), a 1:16.

"Estoy contento con el rendimiento que estoy teniendo", dijo Contador tras la prueba, en la que cosechó su tercer segundo puesto en esta temporada tras los obtenidos en la Vuelta a Andalucía y la París-Niza.

El otro gran favorito a ganar la prueba, el británico Chris Froome (Sky), se quedó muy lejos del podio, tras el mal día que sufrió el sábado en la penúltima etapa en la que perdió el segundo puesto al quedar a 26 minutos de Valverde.

"Empecé bien, pero cada día que ha ido pasando en esta vuelta me he ido encontrando mejor, incluso hoy era una etapa diferente, corta pero con un final muy exigente, y las sensaciones casi han sido mejores que en días anteriores", dijo Valverde tras la carrrera, afirmando que no esperaba ganar.

"Sabía que estaba bien, las sensaciones eran muy buenas, pero era un mes entero sin competir desde la Vuelta a Andalucía y luego venían rivales que estaban muy bien como Alberto (Contador)", añadió Valverde, que añade su triunfo en Cataluña a los conseguidos en Andalucía y en la Vuelta a Murcia esta temporada.

El ciclista del Movistar se impuso en una etapa, cuya salida solo tomaron 114 ciclistas, después que la víspera casi una cincuentena de los mismos llegaran fuera de control.

Una primera fuga de 22 corredores fue neutralizada a unos 11 km de la meta y poco después, Froome saltaba del pelotón a 9 km de la meta, pero sólo para acabar siendo anulado a 5 km de la meta.

A 3 km de la llegada saltó Daniel Martin (Quick-Step) arrastrando con él a Valverde, que en la meta se impuso en un mano a mano con el colombiano Jarlinson Pantano.