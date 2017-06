Ward-Kovalev, segundo capítulo de una guerra inacabada en los semicompletos

La cita entre ambos está pactada este sábado en el Mandalay Bay de Las Vegas.

En juego estarán nuevamente los cinturones semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), todos en poder de Ward, que no ha perdido una pelea desde que tenía 12 años.

El primer duelo entre ambos, en noviembre de 2016, terminó con una decisión unánime a favor de Ward, quien visitó la lona en una ocasión. Decisión controvertida, pues muchos vieron ganar al ruso, quien esa noche perdió su invicto y los tres títulos que poseía.

Kovalev (30-1) perdió todo ante Ward (31-0) y solamente ante él puede recuperarlo todo.

Para Kovalev este combate es decisivo para el futuro de su carrera.

"Me he preparado como nunca para este combate. Puedo asegurar que voy a noquearlo. Si voy a decisión, aunque gane, voy a considerar que he fracasado", sostuvo el ruso a la AFP.

"No sé como puede andar (Ward) feliz luciendo los cinturones que le regalaron los jueces. El sabe que yo gané y que ahora seré más cruel. Seré implacable. Para que no puedan quitarme una vez más lo que es mío", agregó.

Pero Ward entiende la frustración de su rival y por eso también ofrece ganar de forma convincente para acabar con todas las especulaciones.

"Entiendo que Sergey se encuentre molesto luego de perder sus cinturones pero no tiene porque señalar a todos antes que a él. Las peleas se ganan y se pierden en el ring y es allá en donde nos volveremos a encontrar", dijo Ward a la AFP.

Como parte de esta cartelera, también el campeón superligero de la AMB, Guillermo Rigondeaux (17-0) se enfrentará al mexicano Moisés 'Chucky' Flores (25-0) en una pelea titular entre peleadores invictos.

Para el 'Chacal' caribeño, este combate puede traer muchas emociones, como habitualmente lo hacen las peleas entre peleadores mexicanos y cubanos.

"Todas las peleas son importantes. Moisés es un chico invicto, que tiene poder en los puños y que viene por todo. Pero aquí lo estoy esperando con todo mi arsenal para mantener mi título", dijo Rigondeaux a la AFP.

Flores es un boxeador jalisciense que ha prometido dedicarle una victoria al asesinado boxeador Alejandro 'Cobrita' González.

"En México todo mundo está esperando un nuevo campeón mundial y me da mucho gusto que yo pueda darles esta alegría. Guillermo es un rival difícil. Tiene todas las armas que necesita el boxeo, pero se va a encontrar un boxeador hambriento que lo puede acorralar", dijo Flores en charla con AFP.

Este combate estaba previsto para febrero como respaldo al duelo entre el puertorriqueño Miguel Cotto y el estadounidense James Kirkland, pero ante la cancelación del evento, la pelea Rigondeaux-Flores fue reprogramada para este sábado en Las Vegas.