Wenger asegura que el objetivo es teminar entre los cuatro primeros

"Me dije a mí mismo que debemos terminar en lo más alto posible. Acabar entre los cuatro primeros es un gran desafío, pero es realizable perfectamente", dijo Wenger, cuyo futuro en el club sigue incierto.

"Durante 20 años lo he hecho y siempre pareció que no es nada. De repente, se convierte en importante, así que estoy muy contento de que la gente se haya dado cuenta de que no es tan sencillo como parece", prosiguió el entrenador.

El conjunto londinense se encuentra en la sexta posición de la tabla de la liga inglesa, a siete puntos del cuarto, el Mánchester City.

El Arsenal salvó el pasado domingo la derrota gracias a un tanto del alemán Shkodran Mustafi que igualó el encuentro a dos tantos ante el Mánchester City, consiguiendo así el primer punto en tres partidos ligueros.