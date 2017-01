Para los Yankees de Nueva York, el 2016 representó un vistazo al futuro

Tras crear espacio en el roster para convocar a prospectos talentosos como el receptor dominicano Gary Sánchez, la novena del Bronx estuvo en la pelea por la postemporada hasta la última semana de la campaña regular. Plagados por la inconsistencia al principio, terminaron convirtiéndose en un equipo divertido que confiaba en sus habilidades aun cuando muchos ya los habían descartado.

"Creo que sucedieron algunas cosas buenas este año", dijo el capataz de los Yankees, Joe Girardi.

"Simplemente no cumplimos con nuestras metas. Pero pasaron cosas positivas, ya que vimos a algunos jugadores llegar, hacer cosas buenas y adquirir experiencia valiosa. Eso nos debe de ayudar en el futuro".

5. Un abril para el olvidoLos Yankees tuvieron un comienzo flojo al registrar foja de 9-17 en abril y no volvieron a estar por encima de .500 hasta el 10 de junio. Chase Headley no conectó extrabase alguno en el primer mes de la temporada, pero no fue el único que tuvo dificultades. Jacoby Ellsbury y Brett Gardner no rindieron en la parta alta de la alineación, mientras que Aaron Hicks bateó apenas .191 en sus primeros 95 partidos luego de pasar al equipo en un canje durante el invierno.

4. Dependencia de los veteranosLas esperanzas de los Yankees para el 2016 dependían en gran parte de que Alex Rodríguez y Mark Teixeira duplicaran los números que pusieron en el 2015, cuando se combinaron para empalmar 64 jonrones y remolcar 165 carreras. Teixeira, quien estaba en posición de convertirse en agente libre, incluso dijo durante los entrenamientos que tenía previsto disputar cinco temporadas más.

Aunque el veterano boricua Carlos Beltrán cumplió, registrando OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de .890 antes de ser canjeado a los Rangers en julio, ni Rodríguez ni Teixeira dio la talla. Rodríguez bateó .200 con nueve jonrones antes de disputar su último juego como Yankee en agosto, mientras que Teixeira anunció que se retiraría al acercarse el final de una campaña en la que bateó .204 con 15 vuelacercas.

3. Brilla TanakaMasahiro Tanaka despejó dudas con respecto a su habilidad para lanzar con un desgarre parcial en el codo que sostuvo en el 2014, su primera temporada en los Estados Unidos. El diestro japonés fue el as indiscutible de los Yankees en el 2016, al trabajar 119.2 innings, sumar 14 victorias y finalizar en el tercer lugar de la Liga Americana con 3.07 de efectividad. En sus últimas nueve aperturas, su marca fue de 8-1 con promedio de carreras limpias de 2.28.

2. Un bullpen intransitable :El trío integrado por el cubano Aroldis Chapman, Andrew Miller y Dellin Betances estuvo a la altura de las expectativas. Los Yankees tuvieron marca de 19-2 en juegos en que los tres lanzaron. Los prospectos que Nueva York recibió a cambio de Chapman y Miller en julio podrían ser aun más impresionantes.

Chapman fue enviado a los Cachorros a cambio del torpedero venezolano Gleyber Torres - el Jugador Más Valioso de la Liga Otoñal de Arizona este año - el diestro Adam Warren y los jardineros Rashad Crawford y Billy McKinney. A cambio de Miller, quien pasó a los Indios, los Yankees obtuvieron al jardinero Clint Frazier y a los lanzadores J.P. Feyereisen, Ben Heller y Justus Sheffied.

Los Cachorros y los Indios tuvieron los resultados que querían, ya que Chapman y Miller ayudaron a sus respectivos clubes a llegar a la Serie Mundial. Los Yankees luego firmaron a Chapman por cinco años y US$86 millones en diciembre.

Llegan "El Gary" y los Baby Bombers

Los Yankees se vieron obligados a cambiar de rumbo a finales de julio, cuando una extendida racha perdedora motivó a la gerencia del club a hacerle cambios al roster y abrirles camino a jóvenes como Sánchez, quien empató un récord de Grandes Ligas al empalmar 20 jonrones en sus primeros 51 juegos como ligamayorista.

Tyler Austin y Aaron Judge hicieron historia el 13 de agosto al convertirse en los primeros jugadores en conectar bambinazos consecutivos en sus primeros turnos al bate en la Gran Carpa.

Los Bombarderos seguirán apostando a la juventud, ya que tienen previsto dejar que Judge y Hicks compitan por el puesto de jardinero derecho, mientras que Austin y Greg Bird se disputarán el rol de inicialista titular. Brian McCann fue canjeado a los Astros en noviembre, lo que significa que Sánchez será el cátcher principal.

"Tenemos mucho talento aquí", dijo Sánchez. "Tenemos muchos jugadores jóvenes y veteranos también, lo cual creo que es una buena combinación. Durante los últimos meses, jugamos un buen béisbol, creo yo. Eso es lo que queremos seguir haciendo".