Yayá Touré renueva una temporada con el Mánchester City

"Me dije que mi camino en el City no había terminado y cuando recibí una llamada de Txiki (Beguiristain, el director deportivo) y luego hablé con el entrenador me quedé muy contento", afirmó el cuatro veces ganador del Balón de Oro africano, que llegó en 2010 a los Citizens.

Esta renovación era difícilmente imaginable cuando Josep Guardiola sustituyó hace un año a Manuel Pellegrini y dejó pronto claro que no contaba mucho con Yayá Touré. Su agente llegó a criticar entonces duramente al técnico catalán, que exigió disculpas públicas a su jugador.

Con el City, Touré ha ganado varios títulos, entre ellos dos ligas inglesas (2012, 2014), y ha marcado 81 tantos en 299 partidos.