Zinedine Zidane: "En esta final no hay favorito"

"En la final no hay favorito, es 50-50", dijo Zidane en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Real Madrid con motivo del día abierto a los medios.

"Se dice que la Juventus defiende mejor, que el Real Madrid ataca mejor, pero no tiene nada que ver, una final la tienes que jugar, no creo que haya mucha diferencia entre el Real Madrid y la Juve", añadió el técnico blanco, que admitió seguir "feliz" por ganar la Liga española el pasado día 21 de mayo.

El Real Madrid y la Juventus "son los dos mejores equipos de este año y van a jugar la final. Cuando llegas a la final siempre es merecido porque es una temporada larga y ellos lo hicieron muy bien, son campeones de Liga igual que nosotros".

Jugar al máximo

"Va a ser un partido muy interesante", añadió el técnico blanco, afirmando que su equipo va a trabajar al máximo para llevarse el partido.

"Creo que lo más importante es dar el 100%, durante toda la temporada hemos dado todo, y podemos estar contentos de lo que hicimos hasta ahora. Tenemos otra final, otro partido, y vamos a intentar como siempre hacer todo lo posible para intentar ganar el partido", afirmó Zidane.

"Sabemos que ellos son un equipo sólido, que juegan con cuatro atrás o con tres, y Alves más arriba, porque tiene la libertad en el campo. No van a cambiar nada, ellos saben perfectamente jugar de las dos maneras, lo que me interesa es lo que podemos hacer para intentar hacer daño a este equipo", explicó el técnico blanco.

"La presión se nota más" en un partido como éste, pero "es lo que nos gusta a todos, jugar finales", sentenció el técnico blanco, que llega a su segunda final consecutiva de Liga de Campeones desde que se hizo cargo del equipo en enero de 2016.

El técnico blanco admitió que lo más difícil para él es elegir la alineación, de la que no dio ninguna pista, especialmente en el caso de Gareth Bale, ya recuperado de su lesión muscular, y Francisco Alarcón 'Isco'.

"Son decisiones como siempre difíciles porque estamos todos y voy a tener que elegir entre los 22 jugadores quien va a jugar, quien va a iniciar, quien al banquillo. Y otros se van a quedar fuera de la convocatoria. Para mí esto es lo más difícil", dijo.

Dirección bien trazada

"No voy a decir si he decidido o no (entre Isco y Bale), un entrenador sabe dónde va a cuatro días del partido, pero no voy a decir nada", afirmó Zidane, quien también organizó un entrenamiento muy básico para no dar ninguna pista a su rival juventino.

"Es normal que haya este debate (sobre esos dos jugadores) porque son los dos muy importantes, son muy buenos los dos, cada uno puede opinar, pero a mí no me va a condicionar, sabemos lo que queremos hacer y lo vamos a preparar", añadió el técnico blanco.

Zidane también apuntó a los jugadores rivales afirmando que el argentino Paulo "Dybala es uno de los mejores, después Higuaín, Alves...".

"Menciono tres o cuatro porque se suele hablar de ellos, pero son todos buenos los jugadores de la Juve", añadió Zidane, quien mostró su deseo de seguir al frente del Real Madrid.

"Lo que puedo decir es que tengo un año más de contrato, quiero estar en este club, pero depende de lo que haces en el campo. Estamos contentos y creo que el club está contento con lo que hacemos. Pero, el futuro es el sábado", concluyó.