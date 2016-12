"Desajustado" y "contento", el agridulce retorno de Félix Henández a la LVBP

El lanzador Félix Hernández, as de la rotación de los Marineros de Seattle, volvió a jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras 13 años de ausencia, y aunque no tuvo una buena salida, dijo estar "contento".

"Estoy contento de estar aquí, de haber debutado, (pero) no me sentía cómodo. Estaba desajustado (y) la 'lomita' no me ayudó mucho", dijo Hernández en una entrevista televisada luego de su debut.

"El Rey", como se le conoce popularmente, solo pudo completar 1 entrada de labor, en la que tiró más lanzamientos malos que buenos -13 'strikes' por 14 bolas-, entregó 2 boletos, abanicó a 2 rivales y toleró 2 indiscutibles y 2 carreras.

"Poco a poco voy a ir agarrando mi ritmo y espero en Valencia -cuando lance ante las Águilas del Zulia el venidero 28 de diciembre- hacer un mejor papel", añadió.

El diestro, que dijo sentirse alegre por pertenecer a los Navegantes del Magallanes, señaló que es "un honor" poder jugar en la LVBP y "dar un poquito de alegría al pueblo de Venezuela".

"Esta experiencia es diferente a las Grandes Ligas, no la había sentido (...). El público se portó bastante bien".

En su siguiente apertura está previsto que Hernández pueda efectuar "más lanzamientos" y trabaje por espacio de al menos 3 capítulos.

Hasta entonces, ya sabe que debe ajustar: su lanzamiento curva, porque hoy lo arrojaba "un poquito fuera" de la zona buena, y su potente recta, porque se estaba "clavando" (hundiendo) antes de llegar al plato.

"En Valencia espero da lo mejor de mí", prometió.