Corrales será invisible para el mexicano Robinson Castellanos

"Para quitarme el título, primero tiene que tratar de tocarme, y estoy entrenando para que nadie me toque (risas), para hacerle gala a mi apodo 'El Invisible'", manifestó.

"A mí me costó esto, el que lo quiera va tener que sudar, así como lo hice yo".

Corrales, quien atendió a Efe en el gimnasio José 'Maco' Arboleda, en el casco antiguo de la Ciudad de Panamá, informó que su entrenamiento para esta pelea ha sido diferente al que utilizó contra el púgil japonés Takashi Uchiyama, a quien arrebató el título en 2016, y luego, en su primera defensa, lo volvió a vencer.

En ambas ocasiones el panameño tuvo que viajar a la casa de su rival.

"Trabajamos bastante en lo aeróbico, corrimos en lomas, hicimos escalera, abdominales, esto último para aguantar los golpes a la parte media del cuerpo", señaló.

Aunque recalcó que lo novedoso en este entrenamiento fue escalar. "Todo esto se hizo para tener fondo y estar listo físicamente por si la pelea se extiende los 12 asaltos", manifestó el púgil, que entrenaba al ritmo de la bachata.

Agrega que, a pesar de su nuevo empaque muscular, es el mismo peleador escurridizo de siempre. "Estamos en el gimnasio trabajando para ganar más velocidad, para que no nos toque en ningún asalto".

El púgil panameño no ha pasado por alto ningún detalle de su rival, al que ya ha observado en vídeo, para adaptar su estilo de pelea.

"Por lo que hemos visto, sabemos que Castellanos es bastante fuerte, es aguerrido, le gusta tirar bastante manos, y hemos trabajado en base a eso, para estar fuerte y poder contrarrestar la potencia de sus golpes".

Jezreel sabe que Castellanos derrotó a su compatriota Celestino 'Pelenchín' Caballero, arrebatándole el cetro de plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2013, situación que lo motiva más. "Yo sé que el fue el que le quitó el título a 'Pelenchín', eso me emociona y me motiva más".

El boxeador, quien lucía el cabello rubio, también habló del cambio que le ha dado ser un campeón del mundo.

"Solo que con el fruto de mi trabajo tengo cosas que no tenía, tengo mi casa, mi carro, pero en mi personalidad no ha cambiado nada sigo siendo el mismo. Me la pasó donde mi mamá en Samaria, saludo a todo el mundo, el ser campeón me ha abierto muchas puertas, pero eso no cambiará nada en Jezreel Corrales", apuntó.

El supercampeón panameño es consciente de que la carrera de un boxeador es corta y que no se puede vivir siempre de eso, al punto que habla de un retiro en un futuro no muy lejano.

"El boxeo no es para siempre, así que tengo programado ciertas cosas (negocios) y en un futuro, no muy lejano, abandonar el boxeo, por que sé que no es para siempre", añadió.

Cabe mencionar que esta pelea sería el debut del panameño en Estados Unidos y la primera pelea del contrato con Golden Boy Promotions, cosa que no le preocupa al peleador istmeño.

"Yo no tengo pánico escénico. Yo siempre he querido esto. Siempre, desde mis inicios, he querido pelear y que me vean en los Estados Unidos, bueno, llegó el momento, te repito: a mi no me da miedo y no tengo pánico, yo voy a hacer mi trabajo confiando en Dios de que todo va salir bien ese día", comentó.

La pelea Corrales (21-1-0 8ko)-Castellanos (24-12-0 14ko) se dará el próximo 15 de julio en el Foro Inglewood de California, Estados Unidos y será la coestelar del duelo entre Miguel Berchelt (31-1-0 28k) y Takashi Miura (31-3-2 24ko).