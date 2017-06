Hatton: "Conor no va a poder pegarle a Mayweather"

El evento hasta ahora luce encaminado a concretarse. El peleador de artes marciales mixtas aseguró que ha firmado su parte del contrato, está entrenando específicamente para la pelea con Mayweather y espera que el boxeador firme pronto para que se haga el anuncio oficial del encuentro.

“Yo no le pude pegar [a Mayweather]. Óscar [De La Hoya] no le pudo pegar. Canelo [Álvarez] no le pudo pegar. Conor [McGregor] no va a poder pegarle”, respondió Hatton a TMZ Sports cuando le preguntaron sobre dicho combate.

“Lo que creo que pasará en la pelea…es que puede ser un poco vergonzoso. Y no me gustaría ver eso porque yo quiero mucho a Conor. Creo que es bueno para el deport, es bueno para el entretenimiento. La verdad sea dicha, me gustaría que Conor lo diera una paliza. Pero no creo…mi corazón lo dice, pero mi mente dice no, probablemente no pueda.”