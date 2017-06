Juan Manuel Márquez pone en duda su retorno al boxeo

Según información que llegó a ESPN, Márquez se someterá el lunes a estudios especializados para conocer la gravedad de la dolencia.

“Si no es nada grave, continuaremos con el entrenamiento y ojalá que no sea otra lesión, porque, prácticamente, tendría que decidirme por el retiro”, Márquez.

Márquez se prepara para volver en julio o agosto a los cuadriláteros luego de más de tres años de inactividad, sin embargo, una lesión en la rodilla le impidió pensar en volver el año pasado y ahora que entrenaba sin contratiempos, surgió la lesión en el hombro.

“No hay que arriesgar. Estas lesiones me están dando avisos. Primero, la rodilla, ahorita, entrenando después de dos meses, entrenando bien, corriendo, haciendo sparring, viene la lesión del hombro”, lamentó “Dinamita”.

“El doctor (Plutarco) Gatica me infiltra. Viene el descanso del sábado, domingo, lunes. Hice boxeo el martes pasado y prácticamente hice cinco rounds de sparring bien con un muchacho bueno, con gran futuro.

Después, Nacho Beristáin me pone a hacer costal y en una combinación me dice que tire doble gancho de izquierda y en el segundo gancho, truena muy fuerte lo que es el hombro. Parece ser que se brincó al nervio o alguna cosa. Tengo cita el lunes para hacer un ultrasonido y ver prácticamente lo que tiene el hombro”, explicó el púgil mexicano.

Aunque dice estar preparado para lo más difícil, Márquez espera que la lesión no sea tan grave como para pensar en culminar definitivamente su carrera sin una despedida como la que desea.

“Ojalá que (la lesión) no sea tan grave. Que no se vaya a una rehabilitación y más tiempo. Eso rompería con lo que tengo entrenando, queremos ver que no sea de gravedad y ya que tengamos los resultados, veremos lo que viene", expresó Márquez.