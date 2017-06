El camino de Panamá para llegar al mundial

El próximo encuentro será de visita ante México el 1 de septiembre, luego recibiremos a Trinidad y Tobago cuatro días después.

La "Sele" cierra el 6 de octubre la Hexagonal ante Estados Unidos en Orlando y define en casa su pase a Rusia ante Costa Rica el 10 del mismo mes.

Me acostaré con la misma sensación: no se gana en casa y así no se clasifica a un Mundial. Esta película la viví hace cuatro años...punto.