El lado más sincero del delantero panameño Luis 'Matador' Tejada

¿Quién es Luis ‘Matador’ Tejada?

" Luis Tejada es una persona que, desde chiquito, nació en un barrio llamado San Joaquín. Mis dos únicos barrios donde he vivido son San Joaquín y Carrasquilla. Mi mamá vivía en Carrasquilla y mi familia, en San Joaquín".

¿Vivías con tu padre y con tu madre?

"Cuando era chiquito, casi no conviví con mi papá, pero siempre supe quién es mi papá. Él siempre ha estado atento a mí hasta el sol de hoy. Él siempre viaja para los países conmigo. Todavía no ha venido a Lima, pero en cualquier momento lo traigo".

Es magnífica tu relación con tu madre…

"Sí. Mi mamá conoció a otra pareja, que en paz descanse, quien siempre fue una persona que también me ayudó mucho a ser una persona de bien, porque cuando uno está en los barrios, a veces, es muy difícil".

¿Fue muy complicada la infancia de Tejada?

"Muy difícil por el entorno, por todo... y decir que una persona de barrio ha estado triunfando y le ha ido bien en la vida... porque uno le da gracias a Dios. No tengo quejas. Me ha ido bien".

Pero siempre hay buenas personas en el barrio…

"Sí. Del barrio donde yo vivía han salido muchos jugadores buenos, pero de repente no han tenido la oportunidad de brillar fuera de Panamá, pero en Panamá eran los mejores".

¿Cómo quiénes?

"Ricardo Phillips, Oriel Radamés Ávila, Alexis Cundumí, Silverio Quiñones, Harold Boyd, Roberto 'La Dinamita', José Hansell, los Dasent, Tavo Martínez y muchos que, si te digo, no vamos a acabar nunca la entrevista".

¿Qué pensabas cuando los veías jugando y aún estabas pequeño?

"Yo los admiraba y decía que yo algún día iba a ser como ellos".

¿Alguno de ellos fue tu ídolo futbolístico?

"Mi imagen para mí siempre fue Ricardo 'Patón' Phillips. Él fue una persona que yo, desde chiquito, lo veía. Me crie con él. Siempre lo vi jugando. Para mí, era el mejor".

¿Sufriste mucho en tu infancia? ¿Qué imagen recuerdas del barrio cuando eras pequeño?

"Sufrí. En el barrio uno siempre quiere estar por allí jugando, a uno se le olvida comer, a uno se le olvida todo. Uno nada más quiere estar pateando una pelota. A veces, teníamos que dejar de jugar, porque había balacera y teníamos que escondernos. Cuando paraban de tirar balas, seguíamos jugando".

¿Con quién jugabas en tu infancia?

"Con mi primo 'Gordo', Benji, 'Cañón' y 'Robertito'. Siempre andábamos juntos. Nos íbamos a jugar en ligas por allí".

¿Se iban solos? ¿Quién cuidaba y los guiaba?

"Nos llevaba 'Chequele', nuestro entrenador, y Rubén 'Chichón', el otro técnico. Ellos nos buscaban desde chiquitos y nos llevaban a jugar a todos lados a mí y a varios 'pelaos' que, de repente, no siguieron la carrera del fútbol, pero que eran buenísimos".

¿Siempre fuiste delantero o jugabas otra posición cuando eras pequeño?

"No. A mí gustaba jugar de defensa. Me gustaba patear a la gente (entre risas); pero también hacía mis goles".

¿Y la chilena ya rondaba por esos tiempos?

"Sí. Practicaba la chilena con mi primo 'Gordo'. Todo mundo decía que él era mejor que yo, que él era el que iba a salir de la familia, pero... (entre risas)".

¿Qué le pasó? ¿Se lesionó o se quedó en el camino?

"Ja, ja, ja, ja. Se engordó. Por eso le decíamos 'Gordo'. Él no quiso seguir la carrera del fútbol".

¿Cómo fueron esos inicios de Luis Tejada?

"Nunca se me olvida que Rubén 'Tátara' Guevara, en la 'Liga Italiana' de San Joaquín, nos vio jugar a mí y a mi primo 'Gordo'. Él y mi tío Roberto Hansell, quien fue capitán y todo en el Tauro, nos guiaron".

¿Quién te descubrió realmente?

"Nunca se me olvida. 'Tátara' Guevara fue quien nos dijo vayan a entrenar con el Tauro. Nosotros, y mi primo, fuimos... Yo me quedé en el equipo y mi primo no quiso ir más".

¿Dónde estaría Luis Tejada hoy en día, si no hubiera sido futbolista?

"La verdad, no sé. Tú sabes que uno no sabe el futuro. El futuro nada más lo sabe Dios. No sé. Porque también tengo bastantes amigos que los han matado. Otros están en la cárcel y que venían creciendo con nosotros. No sé cuál hubiera sido mi futuro, si hubiera estado en la delincuencia o hubiera estado trabajando en una construcción".

¿Qué recuerdas de la época en la que explota ‘Matador’?

"Hubo un tiempo donde Luis Tejada despega, cuando Luis Tejada va al Envigado (Colombia). Del Envigado fui uno de los mejores jugadores y me venden a los Emiratos Árabes".

¿Qué pasó después?

"Cuando vengo de Emiratos Árabes, nace mi hijita, Marielis. Yo empecé a estar con mis amistades en el barrio y no quería salir del barrio".

¿Ahora qué piensas de eso?

"Por eso, recordé lo de Fidel (Escobar) cuando él no quería volver a Portugal. Me acordé de mí, porque me pasó a mí. Recordé cuando él dijo que yo no me quiero ir para allá porque no me ponen a jugar”.

¿Cómo era tu caso?

"Conmigo era totalmente diferente. Yo no me quería ir, porque quería quedarme en el barrio. No porque no me ponían a jugar. Porque allá yo era titular y me querían".

¿Y no volviste más?

"Llegar hasta Emiratos Árabes no es fácil. Son pocos los panameños que pueden decir: yo he jugado allá. Pero yo no fui más".

¿Y tu paso por la LPF?

"Luego, me llevaron al Plaza a jugar. Llegó un momento donde yo dije: no voy a jugar más. Me voy a quedar haciendo otra cosa. Ya estaba aburrido. Me había puesto gordo en el Plaza, con todo y eso metía goles como sea (entre risas). En Panamá metía bastantes goles. Gordo y metía goles. Llegamos a la final con el Plaza. Perdimos la final con el San Francisco. Nunca se me olvida que nos ganó el 'Pistolero' y 'Gaby' Torres esa final".

¿Pensaste en el retiro en esos tiempos?

"Llegó un momento donde ya no quería nada, no quería nada. Voy a Tauro y me llaman, pero yo ya no quería jugar fútbol así fuera de Panamá, no quería. Había pasado por Colombia, por varios equipos: América de Cali, Millonarios, Once Caldas. Pasé por Tolima y Envigado".

¿Y llegó el retiro?

"Llegó el momento en el que, jugando en el Tauro, perdemos la final con Árabe Unido, en La Chorrera, y ya estaba aburrido. Yo le dije a mi mamá y a todos que no iba a jugar más fútbol".

¿Cómo llegaste al fútbol peruano?

"Luego, me llaman para venir a Perú. La verdad, no conocía mucho el fútbol peruano, el entorno, pero tengo amigos peruanos en Panamá y me decían que esa liga es buena que fuera. Me acuerdo que Juan Carlos Delgado llevaba a jugar a varios jugadores. Me quedé con él conversando. Me dijo que me fuera a Chiclayo, que había playas, que la tierra querida, que la comida”.

¿Mucho dinero desde el Juan Aurich?

"Me acuerdo que le dije a mi mujer. Solo por decir y por joder, ya que yo no quería ir, le dije a la gente de Chiclayo que si me mandan tanto de plata, mándenmela mañana y voy. Al día siguiente estaba la plata que pedí (entre risas)".

¿Cuánto pediste?

"No te puedo decir (entre risas)".

¿Qué hiciste con ese dinero, Luis?

"Eso fue para una Navidad y yo les decía a los 'pelaos' en el barrio: si me mandan esa plata, compro 20 cajas mañana para tomárnoslas. Al día siguiente estaba el dinero y les lleve sus cajas (entre risas)".

¿Cómo consideras que ven a Tejada en la actualidad?

"A Luis Tejada lo ven de otra manera. Puedo ir a todos lados donde yo quiera, me llevo con todo mundo y no tengo problemas con nadie. Gracias a Dios, me meto en todos lados y todo mundo me habla bien. La gente cuando me hablan, me hablan es de fútbol y me gusta eso".

Siempre apoyando a los más necesitados…

"Ayudo a los niños. Les regalo tacos. En Navidad les doy regalitos a los niños. Voy a la iglesia y doy mi ofrenda. Estoy pensando en abrir una fundación".

¿Con quiénes abrirías la fundación?

"Este año vamos viento en popa. La voy a abrir con Adolfo Machado y Alberto Quintero. Los tres vamos a abrir una fundación. Cosas que se me han venido a la mente. Antes no pensaba así como pienso ahora".

¿Cómo piensas ahora?

“En los tiempos que yo no me quería ir, yo no tenía a alguien que me dijera a mí: "vete, ¿qué estás haciendo aquí? Después vas a disfrutar y habrá tiempo para todo". Yo tenía amigos que me decían vamos para la discoteca".

Ahora puedes dar consejos a los más jóvenes…

"Sí. Ahora, yo, de este lado, y yo sí puedo darle consejos a los pelaos que se vayan. Mira que a mí me pasó esto. A (José Luis) Garcés le pasó lo otro".

¿Qué le dijiste a Ronaldo Córdoba en su momento?

"Me tocó hablar con Ronaldo Córdoba. Me acuerdo que 'Chicho' Martans me llamó para que hablara con él. Ronaldo me dijo que era amigo de 'Pistolero' Garcés. Yo llamé a Garcés y lo regañé".

¿Qué le dijiste a 'Pistolero'?

"Le dije un poco de cosas acá entre nosotros. Él me dijo: yo hablo con él bastante. Le dije: ayúdalo, que ese muchacho tiene talento. Ya nosotros estamos para el retiro y nosotros necesitamos jugadores así para que nos reemplacen en la selección. Porque Panamá tiene que crecer y nos estamos quedando atrás. Porque la verdad nos estamos quedando atrás".

¿En qué nos quedamos?

"No estamos quedando en infraestructura y en muchas cosas. Yo sé que van a cambiar, pero nos estamos quedando atrás".

¿Por qué no recapacitaste cuando eras más joven?

"Yo no tenía quién me pudiera decir a mí y, en pocas palabras, 'desahuevarme'. ¿Qué tú estás haciendo acá? ¿Qué haces acá? A veces, mi mujer me lo decía y mi mamá me lo decía, pero uno no paraba bola".

¿Te arrepientes mucho de ese momento? ¿Crees que hubieras llegado, con la disciplina que tienes ahora, más lejos?

"Estuviera en Europa, por mis hijos te lo juro. Con el fútbol que yo tengo. Ya ahora, a estad edad, es muy difícil que uno diga me voy; pero, si yo hubiera tenido la disciplina que tengo ahora, con el fútbol que yo tengo, estuviera en Europa. Yo tuve la posibilidad de ir para Europa, pero eso me lo reservo... Por qué no fui en los momentos que andaba bien, pero hasta allí. Estuviera en Europa".

¿Qué ha cambiado en esta selección con las de antes?

"Si ustedes se ponen a ver, nosotros vamos a la selección y vamos directo a la concentración. Antes llegábamos a la selección y para la casa. Nos metíamos en la discoteca. Entrenábamos y tomábamos. Igual rendíamos, pero no era lo mismo. Ahora todo ha cambiado. Todo está cambiado. Yo estuviera en Europa, fácil".

¿Qué hubieras mejorado en el mismo fútbol panameño?

"Si hubiéramos tenido la disciplina que tenemos que tener, un torneo en Panamá que de verdad digamos este torneo es avalado por la FIFA, este torneo los jugadores de verdad viven de esto".

Pero los jugadores salen al extranjero…

"Yo sé que muchos jugadores de Panamá están saliendo, pero están saliendo es por la Selección, no por el torneo que tenemos en Panamá".

¿Salen al extranjero por la LPF o por la Sele?

"Porque la selección le abre las puertas y en la selección tienen otro roce, tienen más vitrina. Eso los ayuda mucho. También por los consejos que uno les da. Yo me alegro por todo eso. Siempre le pido a Dios que triunfen afuera, que se queden todo el tiempo que puedan y que no regresen a Panamá. Que se queden afuera jugando hasta que ya los pies o que ya el club (diga) que te tienes que ir a Panamá y te vas".

Dios en tu vida...

"Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios me ha levantado de lugares que yo... Dios me dice: levántate, que ningún hijo mío se va a quedar así. Siempre le doy las gracias a Él".

¿Es cierto que chocaste un carro cuando militabas en Emiratos Árabes? ¿Qué fue lo que pasó realmente?

"Sí, es verdad (entre risas). Un día estaba con Alberto Blanco, estábamos los dos en el mismo equipo en Emiratos Árabes. Habíamos terminado un partido (más risas). Bien cansados. Blanco agarró su carro y yo agarré el mío. Blanco iba adelante mío y yo iba atrás. En una rotonda, me dormí y me metí con una palma. Allí dejé el carro y me fui. Luego, a los tres días, me trajeron otro".

¿Era muy costoso el auto? ¿Perdiste dinero en ese carro?

"No. Nada. Esa gente no le para bola a eso. Esa gente te daba otro tranquilo. Ellos saben que no me choqué porque estaba tomando. Fue saliendo de un juego. Ellos saben que fue saliendo del partido".

¿En qué puede mejorar el fútbol panameño?

"Panamá tiene que guiarse de Costa Rica y darle más publicidad a los partidos. Cambiar las canchas. Canchas sintéticas acaban a la gente, por más que la arreglen. Que los equipos tengan su cancha natural y exigirle a los clubes que la tengan arregladita. Eso se puede. No creo que le salga tan costoso. Antes regalaban carros, al goleador le daban algo y los estadios se llenaban. Había más publicidad antes".

¿Crees que se llenaban los estadios antes más que ahora?

"Cuando se llamaba ANAPROF, los estadios se llenaban. Yo veía los estadios llenos y no solamente en finales, sino en partidos. No hay que esperar que juegue una final Árabe con Tauro o Plaza con yo no sé quién para que un partido se llene. No. Todo es de darle publicidad a los partidos".

¿En qué deben contribuir los jugadores para que todo vaya creciendo?

"Que los jugadores también se pongan más profesionales. Que dejen de estar jugando en las liguitas por allí. Porque todo eso le daña la imagen a la liga que tenemos”.

¿Tú jugabas en ligas de barrio?

"A mí me tocó que también me gustaba jugar en las ligas por ahí, pero lo que me estaba haciendo un daño era yo mismo y 'Chicho' Martans siempre me lo decía: te estás acabando tu futuro allí. Hasta que le entendí que lo que él me estaba diciendo era verdad".