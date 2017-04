"No me equivoqué en nada ante la Juventus", señala Luis Enrique

"No me equivoqué en nada ante la Juventus", declaró este viernes el técnico del Barcelona Luis Enrique tras perder 3-0 el martes con el equipo italiano en la ida de los cuartos de la Liga de Campeones.

"Pienso que no me equivoqué en nada en el planteamiento pero soy el máximo responsable de todo lo malo que le sucede al equipo y si no supe transmitirle a los jugadores", dijo Luis Enrique.

"El argumento fácil del periodista es decir; si encajas goles en los últimos minutos, estás mal físicamente. Si encajas goles en la primera parte es que estás mal tácticamente. Aunque tú insistas en algo, hay circunstancias del fútbol que ocurren", añadió visiblemente molesto con las preguntas.

Luis Enrique consideró que ante la Juventus su equipo no tuvo fortuna. ¿Qué necesitará para preparar la remontada?, le preguntaron.

"Si tenemos la misma suerte que en Turín, mal vamos. Un resultado de 3-2 o 4-2 hubiera sido más lógico. La Juventus no encaja muchos goles pero le generan muchas situaciones de gol, lo vi contra el Nápoles. Tomaremos riesgos, los que sean necesarios porque no hay nada que perder. Luego necesitaremos que se junten todos los astros", señaló sobre el partido de vuelta, que se jugará el miércoles en el Camp Nou.

Antes el Barcelona jugará el sábado, también en su estadio, ante la Real Sociedad en la 32ª jornada de Liga. Es segundo y le separan tres puntos del Real Madrid, que además tiene un partido menos.

"No vamos a estar al cien por cien a nivel anímico y puede ser complicado, pero vamos a dar la cara y a intentar superar lo que nos plantee la Real. Necesitamos los puntos como inyección de moral y para seguir peleando por la Liga", señaló.