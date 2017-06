EE.UU. alista armas para Rusia-2018 ante una Venezuela eliminada

El encuentro arrancará a las 19H00 locales (01H00 GMT del domingo) en el estadio Rio Tinto de Salt Lake City (Estado de Utah).

El entrenador de los estadounidenses, Bruce Arena, convocó para este amistoso a sus mejores fichas, tomando en cuanta que cinco días después se medirá a Trinidad y Tobago en Denver en partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial.

"Hemos realizado un buen campo de entrenamiento y tenemos un equipo con equilibro en todos los sectores", declaró Arena al término de un entrenamiento el jueves.

El amistoso podría ser histórico si el delantero Clint Dempsey anota un gol y rompe el récord de 57 anotaciones que tiene su excompañero Landon Donovan con la selección estadounidense.

Tres dias después del encuentro contra los trinitarios, Estados Unidos se medirá contra su archirival México en el Estadio Azteca, en otro tope del hexagonal.

Tomando en cuenta la altura de las sedes de sus dos partidos clasificatorios, Arena concentró a su tropa desde hace dos semanas en Salt Lake City (a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar) para este amistoso contra Venezuela.

"Creemos que tenemos una mejor oportunidad de aclimataros con dos semanas de entrenamiento y seguir procedimientos que creemos que ayudarán a nuestros jugadores a ajustarse", dijo Arena.

Estados Unidos se halla en zona de clasificación directa a Rusia-2018 al ocupar la tercera plaza del hexagonal, con cuatro puntos en las primeras cuatro fechas.

De su lado, los choques servirán de preparación a la Vinotinto, que en agosto recibirá a Colombia por la decimoquinta fecha de las eliminatorias suramericanas.

Venezuela ya no tiene opciones de clasificarse al Mundial de 2018, al ser el colero en la clasificación con apenas 6 puntos.

Para este amistoso el técnico sustituto será Marcos Mathias, pues el titular Rafael Dudamel se encuentra dirigiendo a la Sub-20 en el Mundial de Corea del Sur, donde la 'Minivinotinto' jugará los cuartos de final el donmingo precisamente ante Estados Unidos.

