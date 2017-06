El italiano Gianni de Biasi dimite como seleccionador de Albania

"He reflexionado profundamente y quiero comunicaros que desde hoy no soy seleccionador de nuestro equipo nacional (...) He agotado todo mi combustible", declaró el técnico de 60 años en una rueda de prensa celebrada en Tirana (capital de Albania).

El técnico italiano quiso agradecer a los jugadores, a la federación y a sus colaboradores el apoyo que le han mostrado.

Bajo la batuta de Gianni de Biasi, que tomó las riendas del equipo en 2011, Albania consiguió una clasificación histórica para la Eurocopa de 2016, diputada en Francia.

Albania, con 9 puntos, ocupa actualmente la tercera posición del grupo G, por detrás de España e Italia, primera y segunda respectivamente aunque empatadas a 16 puntos.