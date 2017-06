La televisión pública catalana anima a la Juventus frente al Real Madrid

El anuncio de la final, este sábado en Cardiff, abre con una imagen de los jugadores del Madrid, archirrival del FC Barcelona, levantando el trofeo de una edición anterior.

A continuación desfilan imágenes de los jugadores juventinos, mientras una voz en off dice en catalán: "sólo hay once hombres capaces de evitar lo inevitable, once hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al todopoderoso conjunto blanco".

El canal TV3 difundió este anuncio en pleno enfrentamiento entre el gobierno español y el ejecutivo regional.

Éste, controlado por independentistas, está decidido a convocar hacia septiembre un referéndum de autodeterminación, pero Madrid no deja de repetir que no lo permitirá por considerarlo ilegal e incompatible con la Constitución española.

El spot generó un torrente de críticas y sarcasmos en redes sociales, donde algunos recordaban que fue precisamente la Juventus la que eliminó al Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Xavier García Albiol, líder del conservador Partido Popular en Cataluña, se sumó a las críticas en su cuenta de Twitter: "No soy del @realmadrid pero ésto es el mejor ejemplo de la vergüenza en que se ha convertido @tv3cat".

"TV3 es un medio público (...) una televisión sufragada con los impuestos de aquellos que votan independencia o no independencia", dijo el periodista Carles Francino, aficionado del Barça, ex empleado de TV3 y conductor del programa La Ventana en la radio Cadena SER, considerando que el anuncio era "intolerable".

"Creo que algunos están dibujando una tele y un país donde cada vez cabe menos gente", opinó.

Fuentes del canal público catalán se defendieron señalando a AFP que el anuncio es solo "una pieza promocional, que opta por crear la máxima expectación en la audiencia de TV3", y para ello juega "de forma épica con las posibilidades del rival (Juventus) ante el gran favorito (Real Madrid), al que se presenta como todopoderoso".