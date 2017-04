Estudio revela que las las mujeres cobran 93 días menos que los hombres en Uruguay

Uruguay solo es superado por Paraguay, donde las mujeres cobran 99 días menos y la brecha salarial es de 27 %, de entre los otros países de América Latina en los que CPA Ferrere tiene sede y también realizó el estudio.

Así, además de la situación en Uruguay y Paraguay, se analizaron también los casos de Bolivia, que obtuvo los mejores resultados con 72 días menos de ingresos y una brecha de 20 %, y de Ecuador, que ocupó el segundo lugar con 78 días menos de ingresos y una brecha salarial de 21 %.

"Lo que hace Ferrere es utilizar el Equal Pay Day (EPD) -día de la igualdad salarial- como unidad de medida de días en los que la mujer trabaja pero no recibe una paga. Si en Uruguay un varón y una mujer empiezan a trabajar el primero de enero de 2017, es como si a la mujer le empezaran a pagar recién el 3 de abril", dijo a Efe la coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado.

El estudio que realizó la consultora se enmarca en la campaña "He for She", que es un movimiento global que "trata de involucrar varones como agentes de cambio" con acciones individuales, empresariales o políticas de Estado, explicó Furtado.

Además de la diferencia en días de pago, el estudio revela la brecha salarial entre hombres y mujeres en comparación con los años de formación educativa de cada uno.

En ese sentido, se destacó que las mujeres con mayor grado educativo tienen una brecha salarial respecto a los hombres de 36 %, a pesar de que las mujeres "tienen mayores niveles educativos que los varones" en promedio.

La coordinadora explicó que dentro de la población económicamente activa de Uruguay, 30 % de las mujeres tienen nivel terciario mientras que los hombres tienen 18 %.

"Hay una oferta laboral de mujeres más educadas que los varones, si el salario fuera un fiel reflejo de esto, la brecha tendría que estar a favor de las mujeres.", señaló Furtado.

Con respecto a las razones, la coordinadora manifestó que en el mercado uruguayo existe "un techo de cristal" en el que las mujeres no llegan a ocupar las posiciones de mayor rango que corresponde a mayores niveles educativos.

"Solo un 5 % de las grandes empresas de Uruguay tiene gerentes mujeres y eso ocurre en todos los cargos de decisión, empresas públicas, privadas, entes autónomos, servicios descentralizados y el sindicato", subrayó.

A su vez, Furtado explicó que las brechas "se pueden calcular de diferentes maneras" con diversas variables pero "midas como lo midas" siempre desfavorecen a las mujeres.

La coordinadora dijo que los resultados no le impactaron, ya que en los ránking del Foro Económico Mundial que miden este tipo de brechas y la desigualdad de oportunidades, Uruguay está por debajo del puesto 90, lo que muestra "una contradicción" con otros tipos de ránking en los que Uruguay tiene mejores rendimientos.

"No se pueden atribuir las desigualdades de género solo a la falta de políticas públicas porque se ha hecho mucho aunque falta hacer mucho más. También uno apela a las transformaciones culturales y al involucramiento de toda la sociedad en estos temas", concluyó.