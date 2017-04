Guatemala niega que tuberculosos en Panamá proceda de ese país

Una fuente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) dijo a Acan-Efe que "no es cierto" porque "Guatemala no exporta bovinos a Panamá desde el 2011" y en el país no se ha registrado ningún caso de tuberculosis.

El jefe nacional de enfermedades zoosanitarias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) panameño, Marcos Hernández, dijo el martes que las reses enfermas, ubicadas en una finca en la provincia central de Coclé, tenían una cepa procedente de Guatemala y México.

Hernández aseguró que esto fue confirmado mediante un análisis de secuenciación genética realizado por un laboratorio especializado de Argentina.

"La cepa de la tuberculosis es importada, específicamente de Guatemala y México", declaró Hernández a TVN Noticias.

Explicó que la finca donde se detectó el brote de tuberculosis bovina es una lechería y tiene ganado mayormente importado para ese propósito.

La tuberculosis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa producida por una bacteria que padece dicha especie y se transmite a otros animales domésticos, como porcinos, ovinos caprinos, equinos, perros y gatos, a animales silvestres y al hombre.