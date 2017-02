Turistas descubren el refugio estival de los uruguayos

La localidad, que debe su nombre a la silueta de una paloma conformada por rocas, es el balneario más al sur del departamento (provincia) de Rocha (sureste) y se destaca por los distintos tipos de playas que ofrece, 16 en total, a lo largo de 20 kilómetros de costa atlántica.

Hay para todos los gustos. Playas como La Anaconda o La Balconada son las más frecuentadas por los jóvenes; El Cabito es ideal para llevar a los niños; para los que les gusta practicar el windsurf o el surf están La Aguada o Los Botes; Solari, Playa Serena, Antoniópolis o Arachania son las mejores opciones para los que buscan costas vírgenes y ambientes silenciosos.

Con los pies en la arena y bebidas frías, dos jóvenes disfrutan de playa de La Balconada bajo una sombrilla. Los chilenos Tomás y Beltrán Montt son primos y han elegido el balneario de La Paloma para veranear. Pese a que ya conocen otras ciudades de la costa de Suramérica, destacan la belleza y la tranquilidad del local.

"He venido de Chile a pasar el verano en Uruguay y la verdad es que me está gustando mucho. Aquí la gente es muy buena onda y lo he pasado superbien", afirmó Tomás.

La Paloma es el único balneario de Rocha que cuenta con una playa accesible, Bahía Grande, donde personas con discapacidad física disponen de bajadas y baños adaptados y de personal especializado para ayudarlos a entrar al mar.

Además, el muelle y la escollera del puerto de La Paloma, el área rocosa del faro y la isla La Tuna son sitios privilegiados para la práctica de la pesca deportiva de costa de peces como sargo, mero y pejerrey.

Los adeptos al turismo ecológico pueden también hacer paseos por la Laguna de Rocha, un área protegida que se encuentra separada del mar por un cordón de arena.

Por ser tan versátil y contar con servicios y hotelería "de nivel", La Paloma se consagró este verano como el destino favorito de las familias uruguayas en Rocha, así como de las argentinas, sobre todo de provincia, como Rosario, Córdoba y Entre Ríos, y presentó un aumento del número de turistas chilenos y paraguayos, según explicó a Efe la directora de Turismo de Rocha, Ana Claudia Caram.

Asimismo, de todos los visitantes que estuvieron en La Paloma en lo que va de esta temporada estival, entre un 55 % y un 60 % son uruguayos, y de 25 % a 30 % argentinos, de acuerdo con Caram.

"En la segunda quincena de enero el aumento del número de turistas que han llegado a Rocha fue de un 20 % con relación a la temporada anterior, y hay muchos extranjeros. Nos sorprendió el incremento de alemanes y la cantidad de israelíes e indios. Y La Paloma y Cabo Polonio son lugares de los que más disfrutan este público", afirmó Caram.

La argentina Romina Vallejos corrobora con la estadística. Dejó la provincia del Chaco para disfrutar de diez días de playa, sol y tranquilidad con su pareja en La Paloma.

"Fue una excelente idea para disfrutar del verano", dijo Vallejos, quien lamentó ya tener que regresar pronto a casa.

Caram explicó que la explosión turística de Rocha ocurrió en el año de 2007, y que, desde entonces, se trabaja para la generación de atractivos que llamen a más turistas, nacionales o extranjeros.

"A partir de 2007 el crecimiento ha sido continuo. Desde el sector público invertimos en infraestructura turística, sobre todo en espacios públicos. Este año instalamos baños públicos en todas las playas, wifi en la arena y otros espacios como ferias artesanales", especificó Caram.

En ese sentido, destacó los esfuerzos para impulsar la gastronomía local en 2017, para que los turistas puedan encontrar "en todas las cartas" productos típicos de la región.

"En Rocha puedes no encontrar un McDonald's, pero la idea es que siempre haya miniaturas de pescado y buñuelos de algas, además de otros platillos hechos con estos ingredientes", concluyó.

Todo hace indicar, por lo tanto, que los uruguayos tendrán que acostumbrarse a compartir su refugio con el resto del mundo.