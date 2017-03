Empresa chilena crea una máquina que permite convertir el aire en agua

"Buscamos llevar agua de calidad a zonas remotas. El proyecto utiliza tecnología que produce agua del aire, agua atmosférica. Lo que hacemos es capturar las micropartículas de agua que se encuentran en la humedad relativa y por principio de condensación, la filtramos para entregar un agua de esta calidad", explicó a Efe el director ejecutivo de la empresa, Héctor Pino.La máquina, que analiza mediante un software las condiciones ambientales del entorno en el que se produce el proceso -el aire no tiene las mismas características a nivel del mar que en altura, por ejemplo-, también realiza otras labores que perfeccionan el producto final."El objetivo es entregar agua de calidad a personas que no pueden acceder a ella con facilidad o gozan de un agua que puede ser incluso mala para su salud. La máquina la procesa, la purifica y la filtra para entregar un producto de alta calidad", incidió Pino.La iniciativa surgió a partir de la enfermedad renal de la hija de Pino, que tenía problemas para depurar el agua que bebía y estaba complicando su salud."Ella necesitaba tomar agua purificada de calidad para mantener a raya a la enfermedad de los riñones con la que había nacido. Cuando surgió la idea, analizamos los datos y pensamos 'y esto, que es tan sencillo y simple, ¿por qué no está en ningún lado?'", confesó.Ahora, el proyecto de Freshwater está implantado en 20 comunidades -en especial en el norte de Chile, una zona que tiene más problemas para conseguir agua- y llega a 2,400 personas."La mentalidad siempre fue implantarse en el norte de Chile. Tenemos sistemas en el Tarapacá, Coquimbo, Atacama, Antofagasta o algunas comunidades aimaras. Nuestro objetivo es seguir expandiéndonos y doblar el número de gente a la que alcancemos para el año que viene", indicó Pino.El director ejecutivo de Freshwater no limita el crecimiento de la iniciativa únicamente a Chile, sino que pretende crecer por toda Latinoamérica."Si en Chile hay 200.000 personas con problemas para acceder al agua, en toda Latinoamérica hay 34 millones. Queremos ir a El Chaco -provincia argentina fronteriza con Paraguay-, que aunque tiene selva no tiene agua para tomar, y estamos trabajando con la cancillería colombiana para implantar el sistema en La Guajira -región del norte de Colombia-", incidió.La máquina de Freshwater produce entre 9 y 30 litros de agua, dependiendo de las condiciones ambientales, y tiene un costo de casi 1.600 dólares.