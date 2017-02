Temer defiende un impulso al acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico

"Abordamos la necesidad de que el Mercosur promueva una mayor integración con los otros países de Suramérica y con México y de establecer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico", afirmó Temer en una breve declaración a la prensa tras su reunión con Macri este martes en Brasilia.

El presidente brasileño dijo que los Gobiernos de los dos mayores países del Mercorsur apuestan no sólo en una mayor integración al interior del bloque que completan Paraguay y Uruguay y del que Venezuela está suspendido, sino también en acuerdos con otros bloques y países.

En ese sentido afirmó que aprovechó su encuentro con Macri para abordar las actuales negociaciones de libre comercio del Mercosur con otras regiones, principalmente con la Unión Europea.

En una referencia a la ruptura de acuerdos comerciales promovida actualmente por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Mercosur tiene que aprovechar la actual coyuntura para buscar nuevos socios.

En su pronunciamiento, Macri citó la conversación que tuvo la víspera con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y se refirió a la posibilidad de que México comience a mirar "más hacia al sur" ante un posible alejamiento de Estados Unidos.

"Ante un mundo con tantas y tamañas incertidumbres, la respuesta de Brasil y Argentina es buscar más cooperación e integración", dijo Temer.

El presidente brasileño dijo igualmente que coincidió con Macri en la necesidad de aprovechar la Presidencia del Mercosur, que este semestre es ejercida por Argentina y el próximo por Brasil, para fortalecer al bloque.

"Coincidimos en promover la eliminación de obstáculos al comercio que persisten en el Mercosur y progresamos mucho en un acuerdo en el Mercosur sobre inversiones y compras gubernamentales", aseguró.

Según Temer, la reunión que tuvieron la semana pasada en Brasilia cerca de un centenar de representantes de ambos gobiernos ya sirvió para avanzar en temas de la agenda económica y comercial de ambos países y del Mercosur.

"Quedó claro que no hay tabúes en nuestras relaciones. No hay temas que, por complejos que sean, no sean tratados", afirmó al referirse a negociaciones que en el pasado enfrentaron a ambos países, como el libre comercio en el Mercosur de productos como azúcar y automóviles.

Según el presidente brasileño, el principal resultado de la reunión de este martes fue el diseño de un plan de acción para avanzar en la cooperación reguladora, "para hacer más fluidos el comercio y la inversión", y para reducir a lo mínimo las barreras técnicas, sanitarias y fitosanitarias entre ambos países.

"Es necesario aprovechar la actual convergencia en favor de los dos países", afirmó para referirse a la coincidencia de políticas con su llegada a la Presidencia de Brasil y la de Macri a la argentina.

"Conversamos sobre nuestro momento de especial convergencia. Tenemos desafíos semejantes: urgencia de crecimiento económico y de generación de empleos. Y tenemos modos semejantes de enfrentarlos: reformas audaces y aumento de la competitividad", dijo.