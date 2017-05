Cata internacional desata la competencia en los cafés exóticos panameños

"La tarea no fue fácil, seleccionar los mejores lotes. Superaban los 91 puntos (sobre 100) en las mesas de catación y la diferencia es por milésimas. Es una guerra de calidad", aseguró este viernes a Acan-Efe el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), Wilford Lamastus.

El proceso para participar en la cata internacional "The Best of Panama 2017" comenzó la semana pasada, cuando los productores panameños entregaron 160 lotes de las variedades especiales geisha y pacamara, además de tradicionales lavados o naturales, entre ellos caturra, catuai, borbon.

Un grupo de jueces nacionales escogió los 76 lotes finalistas, de los que 48 son de la variedad geishas, 8 pacamaras y 20 de cafés tradicionales.

El juez nacional, Daniel Peterson, explicó que la evaluación de los cafés especiales es similar a la de los vinos. Explicó que este año encontró "tasas donde los aromas, la acidez, el cuerpo, el sabor resabio que es cómo se siente el café dentro de la boca, eran muy similares en calidad pero impresionante en calidad comparado con el año pasado".

"En la variedad geisha encontramos aromáticos extraordinarios como el jazmín, mandarina, arándanos y una extensa variedad de frutas exóticas. En el proceso natural, encontramos un cuerpo con mucha dulzura y sabores a frutas tropicales, sentí en algunas tasas sabores como piña, bananos, mango, es muy difícil diferenciar la calidad", explicó.

Los 76 lotes finalistas serán sometidos al escrutinio de 17 jueces procedentes de Japón (2), Taiwán (5), Hong Kong (2), Korea(2), Australia (2), Estados Unidos (4), en la cata internacional que se celebrará del 24 al 27 de este mes en Boquete, la localidad montañosa ubicada en la provincia occidental panameña de Chiriquí.

En la cata también estarán en calidad de visitantes 21 compradores de Asia, Europa y Australia, que quienes vienen movidos por la calidad del café de Panamá, informaron portavoces de la SCAP.

La variedad exótica geisha es muy apetecida en los mercados asiáticos y es la estrella del café especial panameño. En febrero pasado 12 compradores de Taiwán visitaron fincas cafeteras de las tierras altas de Chiriquí para conocer los atributos y calidad del grano.

En julio de 2016 un lote, el Elida Geisha Green Tip Washed, de la familia Lamastus y cultivado en el sector de Alto Quiel de Boquete, logró el precio máximo pagado de 275,5 dólares por libra.

Se trató de una subasta con compradores de China, Hong Kong, Suecia, Polonia, Grecia, Japón, Australia, Reino Unido, Taiwán, Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Malasia, Arabia Saudí y Corea del Sur.

Panamá impuso un récord mundial en la comercialización de café fino en subastas electrónicas al vender una libra de geisha a 350,25 en un lote de 100 libras en el 2013.

De acuerdo a las cifras oficiales, en 2015 las exportaciones de café panameño alcanzaron los 3,01 millones de dólares, y en 2016 fueron de 4,03 millones de dólares.