Comerciantes en isla Perico no se recuperan de las pérdidas

En la Calzada de Amador de 80 comercios, sólo quedan 25. En su momento, explicaron que se vieron afectados por los trabajos de ampliación de la vía.

Las labores ya culminaron, pero el flujo de visitantes no ha aumentado. "Los panameños no saben que el 'Causeway' está abierto, no se ha hecho promoción", comentó Oriana Merlano, comerciante en esta área.

Para Merlano, el golpe más fuerte es para restaurantes y locales dedicados a la venta de artesanías que no se recuperan de las pérdidas.

No sólo son los trabajos los que los comerciantes aseguran que los afectan, también los tranques que se dan en la Avenida de los Poetas.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) señala que realizarán algunos cambios y que se están estudiando las opciones para corregir al acceso, que se ve entorpecido por el embotellamiento.

"Hemos hablado con los comerciantes del área de Amador y estamos trabajando ya con ellos para ver la promoción para cuando se haga la apertura", expresó el ministro de Turismo Gustavo Him a TVN Noticias.

Entre los pocos establecimientos que están funcionando en isla Perico, sólo hay dos restaurantes. Los comerciantes esperan que, al inaugurarse la ampliación el próximo 26 de marzo, las ventas mejoren.

Con información de Jocelyn Mosquera.