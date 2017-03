Dan ultimátum al gobierno para reactivar la zona bananera de Barú

Unas 12 organizaciones cívicas, de la Cámara de Comercio, de trabajadores, amas de casas y de exobreros bananeros, reunidos en Puerto Armuelles, anunciaron que desde mañana miércoles 29 de marzo, estarán por las calles del corregimiento, en acciones primarias de protesta pacífica para llamar la atención de las autoridades.

Los voceros de esas organizaciones dijeron que el hambre de ellos y sus hijos, la desesperación ante el aumento de los males sociales, como la desintegración familiar, la delincuencia y la violencia en los hogares, se han incrementado en estas áreas del Barú, ante la inacción del Estado para solucionar sus problemas.

Aseguran que desde hace más de tres años se les ha estado hablando de la reactivación de las actividades de producción, procesamiento y exportación de banano, a través de la empresa Del Monte, pero no se ha llegado a la firmas de los acuerdos que pongan en funcionamiento nuevamente la actividad bananera.

“Ya la paciencia se nos está agotando. No queremos más mentiras, ni mucho menos más largas para la firma del contrato-ley marco con la empresa Del Monte, que el presidente nos dijo que se haría en menos de 15 días, que se acaban el 3 de abril”, dijo Rolando Quintero, vocero de los obreros bananeros.

Las acciones de presión pacífica inician este miércoles en la mañana con una marcha de mujeres por las calles de Puerto Armuelles, en donde las amas de casas pretenden entregar un pliego al Ejecutivo y al Legislativo.

Los voceros dijeron que este jueves 30 de marzo los comerciantes y transportistas, colectivos y selectivos, paralizarán por unas cuatro horas sus actividades económicas, como acto de protesta pacífica para demandar acciones más eficaces para poner en marcha los planes de reactivación económica en Barú.

“Si el Gobierno y la Asamblea Nacional no entienden que ya no hay más tiempo de espera, que el hambre y las condiciones del pueblo no esperan más, no nos quedará más remedio que las protestas en las calles, con cierres y marchas” aseguró otro de los dirigentes.