La estrategia del IMA para asegurar comercialización de rubros agrícolas

Las palabras de Ávila están relacionadas con los percances que en los últimos días han denunciado los productores de cebolla de Natá de los Caballeros, en la provincia de Coclé.

Los cebolleros se quejan por la falta de comercialización del rubro.

El director del IMA dijo en Noticias AM que la entidad ha estado apoyando a todos los productores con la comercialización, previo a las cosechas.

Sobre el tema de la cebolla, argumentó que el IMA, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) participaron como garantes de un acuerdo comercial privado, entre los cebolleros de Natá y el Mercado de Abastos.

“El acuerdo no funcionó, porque al haber sobreproducción de cebollas en el área hubo personas que vendieron el mismo producto debajo del precio que estaba estipulado al Mercado de Abasto”, insistió.

Ávila manifestó que hubo una especie de competencia interna, por lo que incluso realizaron un operativo para que no entrara la cebolla de Natá, si no traía el recibo de la cooperativa, para que “el precio que llegaba por debajo no afectara la comercialización, pero a la periferia llegó”, sostuvo.

En cuanto a las denuncias por importación de cebolla, indicó que no ha sido “relevante” porque no más de 3 mil quintales se importaron, cuando el consumo mensual está entre 45 mil y 55 mil quintales.