Panamá gana disputa por la importación de 69 néctares de frutas de baja calidad

Los guatemaltecos buscaban revertir una decisión de octubre de 2015 de la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa), que inhabilitó los registros para las importaciones de cinco empresas que producen 69 tipos de néctares de frutas.

Los exportadores "no cumplían con los requisitos de contenido de fruta y/o etiquetado que establece el Reglamento Técnico panameño respecto a estos productos alimenticios de consumo humano", indicó el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) de Panamá en un comunicado.

En 2015, el Ministerio de Economía de Guatemala anunció que tomaría acciones a nivel regional en contra de la decisión porque los néctares en cuestión sí cumplían con el rango mínimo de entre 25 y 35 por ciento de pulpa de fruta que exige Panamá, y además las empresas contaban con el registro sanitario de ese país.

El ministro de entonces, Jorge Méndez, dijo que con su medida Panamá no estaba tomando en cuenta el Protocolo de Adhesión al Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el tratado de libre comercio entre ambos países, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, y principios de la Organización Mundial del Comercio.

El fallo, notificado al Gobierno de Panamá el pasado 16 de febrero, señala que el país no incumple acuerdos porque en este caso actúa bajo sus reglamentos vigentes a nivel nacional, a falta de un consenso regional, indicó el Mici.

"(...) nuestras autoridades están plenamente facultadas para aplicar los Reglamentos Técnicos panameños vigentes y no aquellos sobre los cuales no ha habido un consenso en la región, lo cual debe ser producto de una revisión conjunta y no de una aceptación obligatoria ni automática por parte de Panamá", apuntó.

El titular del Mici panameño, Augusto Arosemena, indicó que su país acoge con complacencia el dictamen, que no solamente da claridad sobre la decisión de la Aupsa respecto a la cancelación de los registros para importación de productos que no estén conformes a las reglamentaciones técnicas, sino que también confirma que Panamá se mantiene respetuoso y en cumplimiento de sus obligaciones.

"(...) como en todo proceso de integración comercial los procedimientos tendrán que irse ajustando según se adopten nuevas reglamentaciones", añadió.