Desbloqueo de celulares es gratis en las empresas telefónicas

La medida de la Asep pretende facilitar y agilizar los procesos de portabilidad numérica, debido a que el bloqueo de los celulares representa una barrera que perjudicaba a los clientes que desean cambiarse de empresa telefónica.

Con la nueva regulación, se prohíbe la venta de celulares bloqueados, según lo señala la resolución AN No. 10817-Telco del 29 de diciembre de 2016 y promulgada en la Gaceta Oficial No. 28190-A de este 4 de enero del presente.

Además las empresas telefónicas están obligadas a liberar los celulares que hayan sido vendidos o entregados bloqueados, desde antes de la entrada en vigencia de esta resolución. El desbloqueo de los equipos es gratis.

Los clientes tendrán derecho a solicitar el desbloqueo de su celular sin costo alguno, siempre y cuando no tengan deudas pendientes por subsidio del equipo.

Queda prohibido vender celulares bloqueados.

La Asep detectó que en muchas ocasiones, el concesionario no efectuaba los desbloqueos de inmediato, práctica que afecta la libertad de los usuarios de cambiarse de un operador a otro.

La nueva disposición, elimina el costo adicional para aquellos usuarios que pagaban el desbloqueo y se mantiene la garantía que brinda el fabricante del equipo.

Según datos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, existen unos 752,243 usuarios abonados de contrato, lo que representa un 10% del parque total del mercado móvil de Panamá, razón por lo que esta reglamentación no impondrá una limitante al mercado de telecomunicaciones.

La medida es considerada beneficiosa para ambas partes, en cuanto a ofertas a la demanda de consumidores y el derecho que tienen de seguir usando el equipo terminal móvil con el operador que desee, por una parte, y a las empresas de mantener políticas de subsidios o promociones especiales, sin que ello pueda ser usado como condición de exclusividad para clientes y/o usuarios.

Tras cinco años de ser implementada la Portabilidad Numérica en Panamá, fecha 777 mil 63 clientes han migrado de un proveedor a otro, siendo un 93%, es decir 722 mil 759, corresponden a telefonía móvil, mientras que el 7%, es decir 54 mil 304 clientes pertenecen a telefonía fija.

VEA AQUÍ LA RESOLUCIÓN