EEUU: dos pequeñas empresas se unen para competir con Uber

Gett, basada en Nueva York, anunció en Twitter que en Estados Unidos se fusionará con Juno "para unir a dos compañías que tratan mejor a sus choferes".

Gett presta servicios en un centenar de ciudades de Rusia así como en Gran Bretaña e Israel.

Excited to share that #Gett & @juno join forces in the US bringing together two companies that treat drivers better. https://t.co/5vD4wtAvDz